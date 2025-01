Mi trasferisco in Serie C, sorpresa in casa nerazzurra | Scelta improvvisa che cambia la sua carriera

Il giocatore ha preso una scelta importantissima per la sua carriera e lascia il club nerazzurro

Il calciomercato di gennaio è già entrato nel vivo e tantissime operazioni clamorose sono già state concluse. Una su tutti, quella che ha portato l’esterno georgiano Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. Un trasferimento che non ha fatto piacere ad Antonio Conte che avrebbe voluto tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.

Adesso, la società partenopea, sta cercando il sostituto del suo ex numero 77. La pista che porta a Garnacho del Manchester United sembra essersi raffreddata in maniera quasi definitiva, visto che sul ragazzo, in questo momento, sembra esserci molto forte il Chelsea. Ragion per cui il Napoli ha deciso di andare sull’attaccante del Borussia Dortmund, Adeyemi.

Anche il Milan è molto attivo. I rossoneri hanno già chiuso l’affare per portare a Milano Kyle Walker dal Manchester City e sono molto vicini a concludere anche quello che riguarda l’attaccante messicano, Santiago Gimenez.

Intanto, un giocatore ha deciso di lasciare la squadra nerazzurra e di fare una scelta che cambierà per sempre la sua carriera. Il ragazzo ha deciso di andare via e di farlo in Serie C.

Mercato, il ragazzo ha scelto il club di Serie C

L’operazione è quasi ufficiale, ma l’affare è fatto. Il portiere del Modena, ma di proprietà dell’Atalanta, Jacopo Sassi, ha deciso di lasciare la squadra emiliana e di approdare in Serie C.

Il ragazzo voleva giocare con continuità, ragion per cui è arrivata la proposta del Crotone che gli ha illustrato il proprio progetto che è stato accettato. Un trasferimento che può cambiare la carriera del giocatore.

Atalanta, occhio al mercato di gennaio

L’Atalanta, intanto, guarda con molta attenzione al mercato di gennaio. Il club bergamasco ha intenzione di intervenire per rinforzare soprattutto il reparto avanzato. E ci sono anche i primi profili che piacciono maggiormente.

Il primo, che è poi il vero sogno nel cassetto, è quello che porta a Domenico Berardi del Sassuolo. Il secondo, più allettante ed economicamente più semplice da raggiungere, quello che porta a Cherki del Lione.