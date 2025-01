Non voglio andare via dall’Inter, Inzaghi dammi un’altra chance | Trasferimento in stand-by

Il giocatore nerazzurro non vuole andare via dall’Inter e ha chiesto un’altra opportunità ad Inzaghi

La società nerazzurra ha già da parecchi mesi iniziato il lavoro di ricerca dei migliori profili sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Inzaghi, infatti, vuole avere a disposizione una squadra competitiva per puntare a fare bene sia in campionato che in Champions League dove il sogno è quello di alzare la coppa.

Ma se da un lato c’è da mantenere alto il livello competitivo della rosa, dall’altro bisogna anche tenere conto dei paletti messi dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha detto ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi.

Una sfida molto complicata per Marotta, Ausilio e Baccin che, in questi anni, hanno fatto sicuramente un grande lavoro, soprattutto con i parametri zero, ma che dovranno superarsi ancora una volta per raggiungere tutti gli obiettivi imposti.

Intanto, un giocatore che è dato in uscita dal club nerazzurro non vuole sentirne di lasciare Milano e chiede a Simone Inzaghi di avere un’altra opportunità. Su di lui valutazioni in corso.

Inter, il giocatore vuole convincere Inzaghi

Uno dei giocatori dati in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio è sicuramente l’esterno canadese, Tajon Buchanan. Su di lui ci sono gli interessamenti del Torino e della Roma che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto.

Ma il ragazzo vorrebbe provare a convincere Inzaghi, secondo quanto riportato da Tuttosport, a dargli qualche occasione in più dopo il brutto infortunio alla tibia. Per questo, in viale della Liberazione, si stanno facendo tutte le valutazioni del caso su di lui per capire quale possa essere la soluzione migliore.

Non solo Buchanan: occhio a Frattesi

Oltra a Buchanan, anche Davide Frattesi potrebbe andare via dall’Inter a gennaio. Il giocatore vuole maggiore spazio e Inzaghi non glielo ha assicurato, per questo una sua partenza non è così remota.

La Roma rimane molto interessata a lui, ma la richiesta di 45 milioni di euro dell’Inter spaventa e non poco. Per questo, il tutto potrebbe essere rinviato agli ultimi giorni di mercato.