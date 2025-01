Donnarumma in Serie A, c’è l’annuncio ufficiale | Colpo stratosferico per il club

Gigio Donnarumma potrebbe ritornare in Serie A e per il club sarebbe un grandissimo colpo di mercato

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero un approdo all’Inter dell’attuale portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Il numero uno della Nazionale italiana, infatti, sta provano a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 con il club parigino, ma fino ad ora non è arrivata l’offerta che lo soddisfi.

Oltre a questo, il club francese ha acquistato altri portieri che sembrano essere maggiormente funzionali all’idea di calcio di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, ha più volte rimproverato le prestazioni di Donnarumma, soprattutto per quanto riguarda il gioco con i piedi molto richiesto dallo spagnolo.

Per questo, il loro rapporto, non è mai decollato. E per questo, in estate, potrebbe nascere una clamorosa trattativa di mercato. Oppure, vista la scadenza del contratto nel 2026, i nerazzurri potrebbero pensarci per la stagione successiva a parametro zero.

Intanto, arrivano delle altre novità in merito al portiere italiano che sicuramente scaldano i tifosi. Un suo arrivo in Serie A sarebbe di certo un colpo stratosferico per il club e per il nostro campionato.

Donnarumma torna in A? Le parole dell’opinionista

In diretta dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore di Milan e Juventus, Fabio Capello ha parlato di un possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A, visto che si è tanto parlato di un possibile approdo in maglia nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Mi piacerebbe rivederlo qui da noi dopo le tante critiche ricevute, io lo ritengo un grande portiere. Farebbe bene al calcio italiano e alla Nazionale perchè il campionato francese è poco allenante”.

Inter, ragionamenti sui portieri

Premesso che quella per Donnarumma è solamente una suggestione e nulla di più, la società nerazzurra, nel caso di questa eventualità, dovrebbe fare dei ragionamenti sui suoi portieri. Sommer si è mostrato affidabile ed ha ancora un anno di contratto con l’Inter.

Mentre per Josep Martinez, fino a qui non ha convinto Simone Inzaghi e i preparatori. Nonostante la cifra di 13 milioni investita per lui, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla squadra nerazzurra.