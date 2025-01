E’ stato esonerato all’istante | Figuraccia inattesa e spogliatoio in subbuglio

Il tecnico dopo l’ennesima sconfitta è stato esonerato: lo spogliatoio adesso è in subbuglio

In Europa, in questa stagione, tanti allenatori hanno terminato anticipatamente la loro esperienza in panchina a causa dell’esonero che gli è stato comunicato. Il caso più eclatante, sicuramente, è quello della Roma che ha cambiato addirittura ben tre allenatori da inizio stagione. I giallorossi, dopo sole quattro giornate, hanno mandato via De Rossi per affidarsi a Ivan Juric.

Ma, dopo frizioni con l’ambiente, anche l’attuale tecnico del Southampton è stato mandato via per far posto a Claudio Ranieri. Ma anche il Milan, dopo essersi affidata a Paulo Fonseca, ha affidato la propria panchina a Sergio Conceicao che ha subito portato in dote una Supercoppa Italiana nel derby contro l’Inter.

Nel resto d’Europa, il Manchester United, dopo tanti anni e pochi successi, ha deciso di esonerare ten Haag per andare a pagare la clausola di Amorim allo Sporting Lisbona.

Ma un’altra panchina di una squadra europea è saltata. Il tecnico è stato esonerato con effetto immediato dopo l’ennesima sconfitta e lo spogliatoio adesso sembra essere disorientato.

Altra panchina saltata: esonero immediato

La sconfitta contro il Bologna in Champions League resta indigesta a Nuri Sahin. Quello che oramai rappresenta essere l’ex tecnico del Borussia Dortmund è stato esonerato dopo il match che rappresentava una sorta di ultima spiaggia per lui dopo tanti risultati negativi in questa stagione.

La squadra giallonera è apparsa disorientata, ma il club ha deciso in questo modo. Ad inizio stagione il club tedesco aveva intenzione di avviare un progetto pluriennale con lui, ma nei fatti non sarà così. E circola già il nome del possibile sostituto in panchina per le prossime stagioni.

Borussia Dortmund, ecco chi è il favorito per la panchina

Con l’esonero di Nuri Sahin è partito il toto nomi per la panchina del Borussia Dortmund. Ma per il club tedesco c’è un grande favorito. Si tratta dell’ex tecnico del Manchester United, Erik ten Haag. Per l’ex Ajax sarebbe una grande opportunità di rivalsa.

Intanto, riguardo al mercato, bisogna fare attenzione alla posizione di Adeyemi che potrebbe lasciare la squadra in direzione Napoli che, a sua volta, cerca il sostituto di Kvaratskelia.