Inter, pesante squalifica | Che guaio per Inzaghi, ora si fa tutto più difficile

Brutte notizie per Simone Inzaghi: potrebbe arrivare la pesante squalifica per uno dei suoi leader

L’Inter di Simone Inzaghi continua ad avanzare nelle varie competizioni che sta affrontando. I nerazzurri, hanno ancora negli occhi la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana, in finale, contro il Milan. Oltre a questo, Lautaro e compagni stanno avvertendo grandissima stanchezza visti i tantissimi impegni ravvicinati ed il poco tempo per recuperare.

Intanto, seppur in queste condizioni, i risultati stanno arrivando, anche senza prestazioni smaglianti, ed e la squadra si ritrova al secondo posto a meno tre dal Napoli capolista – anche se c’è il complicatissimo impegno contro la Fiorentina da recuperare -, in corsa per la vittoria della Coppa Italia e tra le prime otto nella classifica di Champions League.

Sicuramente c’è motivo di soddisfazione, ma è indubbio che bisogna anche crescere molto. E, a tal proposito, Simone Inzaghi spera anche di recuperare i tantissimi giocatori infortunati tra le sue fila.

Ma c’è un altro motivo che preoccupa parecchio l’allenatore interista. Infatti, uno dei suoi leader e migliori giocatori potrebbe ricevere una maxi squalifica e mancare per tantissime partite in un momento decisivo per il campionato e le altre competizioni.

Inter, rischio pesante squalifica per il tuo giocatore

L’inchiesta riguardante il caso ultras e che vede Inter e Milan come squadre che potrebbero essere coinvolte, potrebbe lasciare degli strascichi importanti per quanto riguarda anche alcuni giocatori. Nel caso dei nerazzurri bisogna attenzionare la posizione del centrocampista turco, Hakan Calhanoglu.

Il giocatore nerazzurro, infatti, nell’interrogatorio, avrebbe confessato di aver incontrato e parlato più volte con alcuni capi ultras coinvolti nella vicenda. E proprio questo, potrebbe costituire elemento importante per quanto riguarda una squalifica. Una notizia che sarebbe negativa per il tecnico Simone Inzaghi.

Inter, intanto la squadra lavora sul campo

Al netto delle vicende giudiziarie che ci saranno, la squadra continua a lavorare sul campo. Simone Inzaghi ha intenzione di far recuperare la miglior forma ai suoi giocatori, soprattutto per arrivare al momento decisivo della stagione a pieni giri.

Il recupero degli infortunati è sicuramente fondamentale, ma il tecnico si augura che ci possa essere un aiuto anche per quanto riguarda il mercato.