Dalla Serie D all’Inter | Ha stregato Marotta, affare fatto per i nerazzurri

L’Inter fa un acquisto di un giocatore che ha stregato Marotta: dalla Serie D alla squadra nerazzurra

L’Inter, oramai da qualche mese, ha iniziato a programmare quello che sarà il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra si è messa al lavoro per valutare quelli che saranno i migliori profili per il progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi e tanti giocatori, in questo momento, stanno stuzzicando le idee dei dirigenti.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di regalare al tecnico nerazzurra, una squadra che possa continuare ad essere competitiva sia per quanto riguarda il campionato italiano, che per quanto riguarda la Champions League. Ma, alla parola ‘competitività’, la dirigenza deve abbinare anche alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A. La dirigenza, dunque, dovrà lavorare molto duramente per raggiungere tutti questi obiettivi.

Intanto, in viale della Liberazione, si sta definendo l’arrivo di un giocatore che ha stregato Marotta. Per lui, ci sarà il passaggio diretto dalla Serie D alla maglia nerazzurra.

Inter, dalla D ai nerazzurri: affare fatto

L’Inter, come anticipato, ha messo a segno un colpo molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Il club nerazzurro, infatti, ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe 2008, Alessandro Pentima, che era stato in forza al Cjrlins Muzane, compagine di Serie D.

Il ragazzo, almeno all’inizio, verrà aggregato con una delle squadre giovanili per provare ad ambientarsi e a mostrare le sue qualità. L’obiettivo è quello di farlo crescere per poi, magari, farlo arrivare a giocare con l’Under 23 e, infine, definitivamente in prima squadra con il passare del tempo.

Inter, mercato di gennaio in movimento

L’Inter, intanto, pensa anche al mercato di gennaio. La società nerazzurra, infatti, potrebbe fare qualcosa sia in entrata che in uscita. Sia in Italia che all’estero c’è molto interesse per quanto riguarda Tajon Buchanan. Il giocatore canadese potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Al suo posto, piace molto l’esterno della Roma, Zalewski, ma solo in prestito.

Poi, bisognerà valutare la situazione Frattesi. Il giocatore vorrebbe giocare di più, ma la richiesta di 45 milioni di euro spaventa molto la Roma, squadra che lo sta cercando con insistenza.