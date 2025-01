Inter, ecco la plusvalenza a sorpresa | Impossibile dire no a certe cifre

L’Inter riceve la comunicazione di una grande plusvalenza: per il club rappresenta una delle più alte

L’Inter, oramai da qualche mese, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di valutare con estrema attenzione tutti i profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi per il prossimo campionato.

La parola d’ordine è ‘competitività’ ed è per questo che la caccia a vari profili è partita. Intanto, se voler primeggiare sia in Italia che in Europa è l’obiettivo fondamentale, ecco che questo va coniugato insieme ad altri fattori molto importanti. Infatti, il fondo Oaktree, ha dato alla propria dirigenza alcuni diktat fondamentali.

In primis, va ridotta l’età media della rosa nerazzurra, poi va abbassato anche il costo complessivo di squadre, così come il monte ingaggi totale che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A. Marotta, Ausilio e Baccin avranno tantissimo lavoro da fare per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi.

Intanto, arriva la notizia riguardante un affare che ha visto coinvolti i nerazzurri. Il club ha fatto una grande plusvalenza ed il suo valore è molto sorprendente soprattutto in rapporto ad un’altra cessione eccellente.

Inter, plusvalenza enorme del club: arriva la comunicazione

Inter e Genoa, nella passata stagione, sono state protagoniste dell’operazione che ha portato il portiere spagnolo, Josep Martinez, dal Grifone ai nerazzurri. Un’operazione che ha attestato una plusvalenza record per la società ligure.

Il club di viale della Liberazione, infatti, come comunicato dai rossoblù, ha speso per il giocatore la cifra di 13 milioni di euro più IVA, a fronte di una plusvalenza da 11 milioni di euro. Plusvalenza che è risultata superiore addirittura a quella per Mateo Retegui, passato nella stessa estate all’Atalanta.

Inter, occhio al mercato di gennaio

La società nerazzurra, intanto, potrebbe intervenire sul mercato già a gennaio. Tajon Buchanan potrebbe passare in prestito con diritto di riscatto al Torino e, a quel punto, bisognerebbe trovare un sostituto.

La dirigenza dovrà decidere se provare a prelevare un altro esterno oppure se spostare Carlos Augusto sulla corsia mancina e prelevare un difensore, vista anche la condizione fisica non ottimale di Acerbi.