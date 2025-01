Inter, che delusione | Inzaghi beffato così: smacco totale anche per Marotta

Simone Inzaghi e Beppe Marotta beffa dal loro ex giocatore che adesso ha nuovamente cambiato squadra

L’Inter, oramai da qualche settimana, sta iniziando a programmare il mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di rendere la squadra competitiva e di trovare tutti quegli elementi che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Ma, oltre alla competitività, la nuova proprietà di Oaktree ha deciso di dare alcuni diktat alla propria dirigenza. In primis, quello di abbassare l’età media della squadra, poi di abbassare anche i costi totali della rosa, così come quello di abbassare il monte ingaggi complessivo, visto che rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Una missione, l’ennesima, complicata per Marotta, Ausilio e Baccin che, però, hanno intenzione di raccogliere la sfida e di raggiungere tutti gli obiettivi messi in programma.

Intanto, arriva la delusione totale sia per Simone Inzaghi che per Beppe Marotta. Il giocatore cambia nuovamente squadra. Sarebbe potuto essere una bandiera del club nerazzurro per tantissimi anni.

Inter, delusione totale per Inzaghi e Marotta: cambia ancora squadra

Milan Skriniar, come riportato dallo stesso giocatore con le foto postate sui social, lascia definitivamente il Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, infatti, ha trovato l’accordo con il Fenerbahce e volerà in Turchia per unirsi alla squadra di Josè Mourinho.

Un trasferimento che sarà a titolo definitivo e che risulta essere molto sorprendente visto il valore del giocatore e quanto dimostrato nei suoi anni, soprattutto nel campionato italiano. Inzaghi e Marotta si mordono le mani per quello che sarebbe potuto essere il rapporto con il loro ex capitano.

Skriniar-Inter, da idolo a ‘traditore’

Dopo l’addio di Handanovic all’Inter, Milan Skriniar era diventato il giocatore simbolo della squadra nerazzurra tanto che la società aveva deciso di consegnargli la fascia di capitano. Ma il mancato rinnovo, per provare ad avere ambizioni economiche maggiori, ha logorato questo rapporto.

Il giocatore non ha avuto un’esperienza fortunata a Parigi, dove non si è adattato al calcio di Luis Enrique. Da qui, l’addio anticipato a gennaio e, con ogni probabilità, la fine della sua esperienza nel calcio europeo delle cinque maggiori leghe.