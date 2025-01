Inter, ha detto sì | Acquisto ufficiale targato Marotta: con lui si sogna in grande

L’Inter mette a segno il suo primo acquisto per l’anno 2025: il giocatore arriverà a breve a Milano

La società nerazzurra sta già lavorando molto duramente nella ricerca di tutti quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi in vista delle prossima stagione. Il club nerazzurro ha intenzione di valutare attentamente alcuni giocatori per poi fare una cernita e fiondarsi su quelli più adatti, senza rimanere impreparati.

L’obiettivo della dirigenza e dell’allenatore è quello di rimanere competitivi sia in Italia, provando a vincere il campionato, sia in Europa, provando ad arrivare più lontano possibile anche in Champions League. Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno rispettare anche alcuni paletti dati dalla nuova proprietà di Oaktree.

Il primo è quello di abbassare l’età media della rosa, poi quello di abbassare i costi di squadra e successivamente anche quello di abbassare il monte ingaggi che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, i nerazzurri, hanno messo a segno il loro primo colpo per quanto riguarda il 2025. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore per unirsi con i compagni di squadra.

Inter, arriva il primo acquisto di quest’anno

L’Inter mette a segno il suo primo acquisto dell’anno. In nerazzurro, infatti, arriva Andrija Vukoie, giovane centrocampista classe 2008 di proprietà dell’Ofk Grbalj. Un giocatore che, ovviamente, partirà con il settore giovanile, anche se nei fatti si proverà a farlo crescere nel modo giusto per portarlo in Under 23 e in prima squadra.

Il ragazzo, infatti, vanta già tante presenze da professionista con la propria squadra nella seconda divisione serba. Vedremo quale sarà la collocazione del giocatore tra le squadre dell’Inter.

Inter, attenzione al mercato di gennaio

La squadra nerazzurra, però, potrebbe anche ricorrere al mercato di gennaio sia in entrata che in uscita. Il club di viale della Liberazione, infatti, potrebbe dire addio sia a Buchanan che a Frattesi. Il primo, in prestito con diritto di riscatto è cercato dal Torino, il secondo a titolo definitivo dalla Roma.

Nel caso in cui i due giocatori dovessero partire, potrebbero arrivare in nerazzurro Zalewski o un difensore centrale, oppure un centrocampista con il profilo di Cristante che si fa sempre maggiore strada in prestito secco.