Serie A in shock, purtroppo termina qui la stagione | Che incubo per i tifosi

La Serie A perde un altro grande protagonista di questa stagione: il giocatore KO ha terminato il campionato

In questa stagione, la Serie A, ha visto tantissimi dei suoi protagonisti dover concludere in maniera anticipata il campionato. Le tante partite da giocare e i grandi sforzi fisici, hanno portato tantissimi calciatori a dover far fronte ad infortuni anche molto gravi. La Juventus, ad esempio, ha perso ad inizio campionato due elementi molto importanti come Bremer e Cabal, entrambi alle prese con le rotture del crociato.

Per rimanere sotto la Mole, il Torino ha dovuto perdere il suo giocatore più forte e rappresentativo, ovvero Duvan Zapata, che a causa di una sterzata nella partita contro l’Inter, ha anche lui dovuto subire la rottura del legamento crociato e terminare anzitempo la sua stagione. Così come l’Atalanta che potrebbe perdere per lo stesso periodo il suo difensore, Kossonou.

Insomma, una situazione davvero anomala con cui le società devono convivere e a cui devono far fronte. Intanto, un’altra grande squadra del nostro campionato rischia di dover salutare per il resto della stagione un suo giocatore.

Il ragazzo non sta rispondendo al meglio al suo recupero fisico e il suo campionato potrebbe essere già finito. Una tegola non indifferente per la sua squadra che sta lottando per grandi traguardi in questa stagione.

Serie A, altro infortunio shock

Un altro infortunio che rischia di penalizzare un’altra squadra di Serie A. Infatti, la Lazio, rischia di perdere per tutto il resto del campionato il difensore spagnolo, Patric, al momento fermo ai box per infortunio.

Il giocatore ha subito l’inspessimento del tendine del malleolo e anche con il recente trattamento medico fatto a Barcellona, non è riuscito a recuperare al meglio, rischiando di finire la stagione. Nei prossimi giorni, sicuramente, ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda le sue condizioni.

Lazio, occhio anche al mercato

La società biancoceleste, intanto, guarda anche al mercato. L’acquisto di Fazzini sembra essere sfumato definitivamente visto che l’Empoli ha rifiutato l’offerta del presidente Lotito. Ma occhio anche alle possibili uscite.

Infatti, il Napoli, se non dovesse arrivare a Garnacho, potrebbe fiondarsi su Zaccagni. Baroni vorrebbe tenere il suo giocatore di maggior talento e spera che non venga presentata alcuna offerta per lui.