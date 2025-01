Grazie Inzaghi, ma io lascio l’Inter | Si sblocca l’affare in Serie A

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime ore per un altro club di Serie A

Il mercato dell’Inter sembra muoversi, anche se lentamente. Il mese di gennaio doveva essere quello delle conferme della rosa e, invece, nelle ultime ore qualche giocatore nerazzurro sembra poter partire per trovare spazio altrove visto il poco utilizzo. L’esempio più vivido è quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista ex Sassuolo, infatti, non è contento del minutaggio avuto fino a questo momento e, dopo un colloquio con Simone Inzaghi, ha intenzione di lasciare l’Inter già nel mese di gennaio. Il suo agente, Beppe Riso, sta intessendo i contatti con la Roma che è molto interessata a riportare nella Capitale il ragazzo.

Ma le richieste dell’Inter sono molto elevate, visti i 45 milioni di euro di valutazione senza contropartite. I giallorossi avevano provato ad inserire giocatori per abbassare la valutazione come Lorenzo Pellegrini, Zalewski e Cristante. Ma i nerazzurri, fino ad ora, non ci sentono e hanno rispedito tutto al mittente. Se si riparlerà, ogni discorso è rinviato a dopo la prima fase della Champions League.

Intanto, un altro giocatore potrebbe lasciare Milano nelle prossime ore. Per lui c’è già una squadra di Serie A pronta a trattarlo e sarebbero partiti anche i primi discorsi. Ecco di chi si tratta.

Inter, un giocatore può andar via: una squadra di A interessata

L’Inter, nelle prossime ore, potrebbe salutare l’esterno canadese Tajon Buchanan. Il giocatore non sta avendo il minutaggio sperato e potrebbe partire in questo mercato di gennaio per avere più continuità dopo il gravissimo infortunio accorso in Copa America con la propria nazionale l’estate scorsa.

Il Torino starebbe lavorando per portarlo sotto la Mole e l’offerta sarebbe di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, al momento, vorrebbe giocarsi le sue chances in nerazzurro, ma non gli è stato garantito grande minutaggio, per cui ecco che la partenza non è un miraggio.

Buchanan, chi al suo posto? L’Inter valuta

Se dovesse partire Buchanan, ovviamente, i nerazzurri dovrebbero trovare sul mercato un sostituto. Ma la dirigenza sta facendo delle valutazioni sull’eventuale giocatore da acquistare.

Perchè le condizioni di Acerbi preoccupano e magari si interverrà nel reparto difensivo, spostando Carlos Augusto sulla corsia mancina di centrocampo. Valutazioni in corso, dunque.