Colpaccio dei bianconeri, arriva subito Neymar | Visite mediche e firma

Neymar cambierà squadra a breve e si trasferirà definitivamente nella squadra bianconera con cui chiuderà la carriera

Neymar jr potrebbe cambiare maglia a breve. Il giocatore, dopo aver avuto un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per più di un anno, ha subito una ricaduta che lo costringerà ad andare via dal campionato arabo. Un trasferimento molto sfortunato quello del campione brasiliano che, effettivamente, ha potuto incidere poco in questa sua nuova avventura.

Un giocatore che, ovviamente, in Europa ha fatto vedere le cose migliori, soprattutto con la maglia del Barcellona, squadra con la quale è riuscito a vincere la Champions League e con cui ha costituito il tridente più forte della storia del calcio insieme a Suarez e Messi. Poi, il passaggio record al Paris Saint-Germain per la cifra incredibile di 222 milioni di euro.

Infine, come detto il passaggio in Arabia Saudita. Adesso, le cose stanno cambiando e il classe 1992 potrebbe ancora cambiare maglia di qui alla fine del mercato di gennaio.

Infatti, c’è una squadra che sta spingendo parecchio per averlo e vuole concludere l’affare che, in un certo qual modo, sarebbe storico. A breve potrebbe esserci la firma e la presentazione.

Neymar, vicinissimo il trasferimento

Neymar, dunque, potrebbe cambiare maglia e a breve potrebbe esserci il trasferimento. Il brasiliano, come riportato dal podcast di Tuttomercatoweb, potrebbe ritornare clamorosamente con la maglia del Santos, squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio.

Il giocatore, a 32 anni, tornerebbe in patria e concluderebbe lì la carriera. Una storia che si conclude come era cominciata, se vogliamo, anche in maniera molto romantica. Vedremo nei prossimi giorni se effettivamente questo affare si concluderà definitivamente.

Neymar, il principe mai diventato re

La storia calcistica di Neymar è quella di un principe che non è mai riuscito a diventare re. Un giocatore che è arrivato in Europa ed è riuscito ad approdare al Barcellona dove, però, non era l’acuto principale vista la presenza di Lionel Messi.

E proprio l’argentino è stato il motivo del suo trasferimento a Parigi dove, però, nonostante la quota tecnica molto elevata, non si è riusciti a costruire un collettivo che avesse un vero e proprio equilibrio. Adesso, l’ultimo ballo della sua carriera.