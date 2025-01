Wow Marotta, ma come fai? | Colpaccio Inter, arriverà in estate

Beppe Marotta è pronto a portare a Milano un altro colpo dei suoi: il giocatore piace davvero tantissimo all’Inter

L’Inter, oramai da parecchie settimane, sta lavorando sotto traccia per la programmazione della prossima stagione. Il club di viale della Liberazione ha intenzione di anticipare la concorrenza e non restare impreparati, soprattutto in una stagione che si concluderà a luglio e in cui sarà complicato affrontare tante competizioni con il mercato in mezzo.

La parola d’ordine della dirigenza è “competitività”. Ma a questa, la nuova proprietà di Oaktree, ha deciso di affiancare dei diktat che dovranno essere rispettati. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di abbassare l’età media della squadra, di abbassare il costo della rosa e di abbassare il monte ingaggi visto che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di rispettare questi parametri e, come anticipato, si sono già messi al lavoro per riuscire a coniugare ogni aspetto.

Intanto, i dirigenti nerazzurri, hanno puntato un giocatore molto forte e molto interessante. Per lui, la trattativa, non sarà facile, ma il boading interista vuole provare a giocarsi due carte in particolare per lui.

Inter, piace tantissimo un talento di Serie A

L’Inter, come detto, prova a muoversi sul mercato per anticipare la concorrenza. E secondo quanto riportato da Tuttosport, la società nerazzurra e pronta a fiondarsi su un grande talento della nostra Serie A. Si tratta del centrocampista del Torino, Samuele Ricci.

Il giocatore interessa molto, soprattutto se dovesse partire Calhanoglu, ma la dirigenza è pronta a giocarsi due carte. Si tratta di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito che andrebbero ad abbassare la richiesta di solo cash della società granata. Ma, sul ragazzo, non ci sono solo i nerazzurri. Anzi, c’è una squadra in netto vantaggio.

Ricci-Inter, si fa? C’è una squadra in netto vantaggio

Ricci piace molto, ma non solo all’Inter. Sul regista granata, infatti, c’è l’interesse molto forte del Milan che cerca un giocatore con quelle caratteristiche. I rossoneri hanno iniziato prima di tutti a trattare il ragazzo e per questo sono in netto vantaggio sulla concorrenza.

La dirigenza milanista ha intenzione di affrettare la conclusione dell’affare, per evitare che il Torino possa vedere arrivare altre squadre e scatenare un’asta internazionale.