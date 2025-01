Arriva Jorginho, rinforzo a centrocampo | Lo prendono praticamente gratis

Jorginho potrebbe lasciare l’Arsenal e cambiare squadra già in questo mercato di gennaio

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo e lo ha fatto con il botto. Tantissime squadre, soprattutto le big, hanno effettuato acquisti impronosticabili alla vigilia e che hanno lasciato tutti molto sorpresi. Si pensi, ad esempio, al Paris Saint-Germain che è riuscito a prelevare dal Napoli, Kvicha Kvaratskelia per la cifra di circa 70 milioni di euro.

E come dimenticare il Manchester City. La squadra inglese, infatti, in attesa della sentenza per le presunte violazioni del FFP, rischia di avere il mercato bloccato e per questo ha deciso di fare all-in con gli investimenti e di acquistare tantissimi giocatori già adesso. Il nome delle ultime ore è quello di Andrea Cambiaso della Juventus per cui sono stati offerti 65 milioni di euro.

Tiene sempre banco il caso Frattesi in casa Inter. Il centrocampista vuole maggiore minutaggio ed è per questo che ha deciso di lasciare Milano. La Roma è in forte pressing, ma non ha ancora fatto un’offerta che accontenti le richieste dell’Inter da 45 milioni di euro. Vedremo nei prossimi giorni.

E a proposito di centrocampisti italiani, Jorginho potrebbe lasciare l’Arsenal per gli stessi motivi. Il giocatore, infatti, è finito ai margini e vuole concludere la carriera nel migliore dei modi e in campo.

Jorginho, svolta nel mercato di gennaio

Jorginho, come riportato dal quotidiano brasiliano, Globoesporte, ha voglia di giocare e nell’Arsenal non può più farlo visto che è finito indietro nelle gerarchie della squadra. Una situazione che il ragazzo ha deciso di cambiare e per questo è ipotizzabile una sua partenza.

Su di lui ci sarebbero gli occhi del Flamengo che potrebbe riportare in Brasile il giocatore. Un affare che si potrebbe chiudere praticamente gratis e che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore.

Jorginho, una carriera in crescendo

La storia calcistica di Jorginho è sicuramente una delle più affascinanti possibili. Partito dal basso, è riuscito ad arrivare in Italia, al Verona, prima di fare il grande salto al Napoli dove era uno degli uomini chiave di Maurizio Sarri.

Poi, un altro passo in più con il trasferimento al Chelsea e la vittoria della Champions League – oltre che dell’Europeo con la maglia della Nazionale italiana. Infine, l’Arsenal e un finale di carriera che potrebbe farlo tornare in Brasile.