Boom boom Inter, Marotta piazza il colpo ad effetto | Affare fatto, spunta già la data d’esordio

L’Inter piazza il colpo ad effetto sul mercato: per il giocatore c’è già la data in cui esordirà in maglia nerazzurra

La società di viale della Liberazione, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare la prossima stagione, andando a valutare tutti quei possibili profili che possano fare al caso della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro vuole una squadra che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa.

E proprio per questo Marotta, Ausilio e Baccin stanno facendo delle valutazioni su parecchi calciatori che possano integrarsi al meglio con l’idea del calcio del tecnico nerazzurro. Ma a tutto questo, vanno aggiunti i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di dare tre spunti ai propri dirigenti.

In primis, quello di abbassare l’età media della rosa, poi quello di abbassare i costi di squadra e, infine, anche quello di abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta quello più alto dell’intera Serie A.

Intanto, proprio nell’ottica di questa programmazione, la dirigenza interista ha messo a segno un colpo molto importante sul mercato. Per il giocatore c’è già la data d’esordio cerchiata in rosso sul calendario.

Inter, colpo ad effetto sul mercato: ecco quando esordirà

Come detto, la dirigenza nerazzurra ha messo a segno il primo colpo in vista dell’estate. Si tratta del centrocampista della Dinamo Zagabria, Petar Sucic. Il giocatore dovrebbe essere nerazzurro in estate e, secondo quanto riportato dal quotidiano Sportske Novoski, sarà acquistato per 12 milioni di euro più altri 3 di bonus facilmente raggiungibili.

Non solo, ma c’è già anche la possibile data d’esordio. Si tratta del primo impegno nel nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dove i nerazzurri affronteranno i messicani del Monterrey.

Sucic-Inter, ecco dove può impiegarlo Inzaghi

Sucic è un giocatori dal sicuro talento, ma in molti si chiedono dove effettivamente possa essere impiegato in campo. Alla Dinamo Zagabria gioca da mezz’ala destra, così come in nazionale croata al fianco di un certo Luka Modric.

Ma occhio alla possibile evoluzione da regista di centrocampo, così come in passato, Luciano Spalletti, ha fatto con un grande ex nerazzurro come Marcelo Brozovic.