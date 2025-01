A fine stagione mi ritiro, annuncio shock in Serie A | Cambia per sempre la sua vita

Arriva l’annuncio ufficiale: a fine stagione si ritira. La svolta improvvisa che cambia le carte in tavola

Il mercato di gennaio è entrato nel vivo e tante società, soprattutto tra le big. Il colpo dell’ultima ora è quello che ha portato, in maniera del tutto sorprendente, Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. L’esterno georgiano, infatti, ha deciso di lasciare la squadra di Antonio Conte per provare una nuova esperienza dopo che, in estate, il tecnico salentino lo aveva convinto a rimanere in Campania.

Altra trattativa molto importante è quella che riguarda Kyle Walker dal Manchester City al Milan. L’esterno inglese vuole lasciare la squadra di Pep Guardiola e provare una nuova esperienza all’estero per chiudere la sua carriera. I rossoneri stanno ultimando gli ultimi dettagli ed hanno intenzione di chiudere la trattativa quanto prima.

Occhio anche all’Inter e alla situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, infatti, ha chiesto a Simone Inzaghi un minutaggio maggiore, ma il tecnico nerazzurro non gli ha fatto promesse in questo senso. Per questo, il ragazzo, spinge per ritornare alla Roma e farlo da protagonista.

Intanto, arriva in Serie A un annuncio a sorpresa. Infatti, si avvicina sempre di più il ritiro per lui. Una decisione ponderata e che cambierà per sempre la sua vita.

Serie A, arriva l’annuncio ufficiale: “Mi ritiro”

La storia di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma e di qualunque altra squadra terminerà alla fine della stagione. Il tecnico testaccino, infatti, ai microfoni di Rai Sport, ha comunicato quella che è la sua intenzione per il futuro.

Ecco le sue parole: “A fine stagione smetto di allenare. Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo”. Parole importanti che attestano una volta di più la definitiva decisione presa.

Roma, sul mercato si insiste per Frattesi

La Roma si muove sul mercato. Il profilo preferito resta sempre quello di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sta spingendo molto per approdare nuovamente nella Capitale, ma le richieste dell’Inter sono davvero molto alte.

In viale della Liberazione, infatti, la cifra richiesta è quella di 45 milioni di euro. I giallorossi non possono e non vogliono arrivare a questa quota, ma sicuramente presenteranno un’offerta che possa essere congrua per i nerazzurri.