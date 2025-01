Non ha senso, svolta Frattesi | Adesso cambia tutto: futuro da riscrivere

Si parla ancora del possibile futuro di Davide Frattesi alla Roma, ma arrivano le parole inattese

Il mercato nerazzurro di gennaio ruota tutto attorno alla cessione di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, infatti, da qualche settimana ha manifestato un certo malcontento che si è visto anche in campo viste le prestazioni non all’altezza. Il giocatore ha chiesto a Simone Inzaghi di poter avere maggior minutaggio e di essere alla stregua dei titolari.

Stando a quanto riportato dai media, il tecnico interista avrebbe detto che le gerarchie della squadra, ad oggi, sono queste e che con tante partite da giocare avrebbe avuto maggiore spazio. La risposta non è piaciuta al giocatore che, dunque, tramite il suo agente, ha deciso di forzare la mano spingendo per l’addio già nel mese di gennaio.

La richiesta del club di viale della Liberazione è di circa 45 milioni di euro senza contropartite tecniche. La Roma, dal canto suo, non vuole e non può spendere quella cifra per lui e aveva proposto l’inserimento di giocatori come Cristante, Zalewski e Pellegrini.

Intanto, su questa trattativa, arrivano parole che sicuramente stupiscono rispetto al gradimento della società giallorossa nei confronti del giocatore e che, in un certo senso, vanno decisamente in controtendenza.

Frattesi-Roma, arrivano le parole inaspettate

Nell’ambiente giallorosso tutti vogliono Frattesi, ma di recente, ai microfoni di Radio Radio, sono arrivate le parole inaspettate di un grande ex romanista come l’ex attaccante, Roberto Pruzzo.

Ecco le sue parole: “La Roma a centrocampo sta messo bene e io non andrei a spendere tanti soldi per Frattesi. Tra l’altro, non capisco tutta questa fretta del giocatore di cambiare aria”. Insomma, parole importante che vanno in controtendenza rispetto a quanto fatto da tanti altri addetti ai lavori. Vedremo se questo interesse si potrà sbloccare.

Inter. chi per il post-Frattesi? Tutti i profili valutati

L’Inter, intanto, non vuole farsi trovare impreparata e sta pensando a quale giocatore potrebbe fare al caso proprio in caso di partenza di Frattesi.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di fare un investimento su Ricci del Torino, su cui, però, è in grande vantaggio il Milan e che costa circa 40 milioni di euro. Occhio anche al tampone Cristante che arriverebbe in prestito secco, per poi concentrarsi sul sostituto in estate.