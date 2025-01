Calcio in shock, 6 anni di carcere al presidente | Caos in società

Arriva la notizia clamorosa e che riguarda il presidente della squadra di calcio: caos per il club

Negli ultimi anni, il Barcellona, ha avuto una grossa crisi economica dovuta ai cattivi investimenti fatti nelle stagioni precedenti. Il club blaugrana ha dovuto iniziare un’opera di restaurazione dei conti che è ancora in alto mare, soprattutto per le normative che riguardano i tesseramenti dei giocatori in Liga Spagnola.

Infatti, è necessario che i club possano garantire il pagamento degli emolumenti ai propri giocatori per far sì che questi possano essere tesserati. E proprio vista la crisi economica e viste le difficoltà, il Barcellona è stato costretto a cedere ad aziende e privati alcuni suoi servizi che gestiva in quanto società.

Una mossa disperata che, ad oggi, ha avuto il risultato di poter tesserare giocatori importanti. Non ultimi, il caso di Dani Olmo per cui, per poter ottenere il via libera al tesseramento, è stato necessario vendere ad alcuni privati il diritto alle poltrone vip del club al Camp Nou.

Una situazione sicuramente complicata che va abbinata, poi, al raggiungimento di risultati sportivi. Intanto, per il club, arriva una cattiva notizia che potrebbe cambiare in maniera definitiva le cose.

6 anni di carcere al presidente: la notizia inaspettata

Il quotidiano El Espanol ha lanciato la bomba che riguarda il presidente del Barcellona, Joan Laporta. Il numero uno dei blaugrana, infatti, sarebbe accusato di truffa su una famiglia vincitrice di un biglietto della lotteria. Il presidente, infatti, avrebbe consigliato alla famiglia di investire in alcune società di cui è presidente il direttore generale del Barcellona.

Il rischio è che il presidente possa avere una condanna di 6 anni di carcere. Una notizia che indubbiamente scuote l’intero ambiente blaugrana che attende risposte nei prossimi mesi.

Barcellona, la strada verso la risalita

Il Barcellona, come anticipato, sta provando a risalire la china e a ritornare nuovamente in palcoscenici importanti. La squadra catalana, infatti, è tornata a lottare per la vittoria della Liga Spagnola e anche in Champions League si trovano tra le prime otto.

L’intenzione è quella di riuscire a sistemare i conti della società non solo attraverso il ricorso al calciomercato, ma anche ottenendo risultati sportivi.