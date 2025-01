Tegola devastante per i nerazzurri: infortunio shock e stagione finita | Che incubo

La squadra nerazzurra dovrà fare a meno del proprio giocatore per il resto della stagione: brutto infortunio

Questa stagione è stata caratterizzata dalla presenza di tantissimi infortuni molto gravi che hanno fatto terminare la stagione di tantissimi giocatori in maniera anticipata. Si pensi alla Juventus che ha perso due giocatori molto importanti come Bremer e Cabal che hanno avuto la rottura del legamento crociato.

Così come il Real Madrid che ha dovuto fare a meno di Antonio Rudiger per il resto della stagione e, vista la coperta corta in difesa, ha adattato tanti giocatori di centrocampo nel reparto arretrato. Anche il Torino ha dovuto fare a meno del suo giocatore migliore, ovvero Duvan Zapata, che come i suoi colleghi juventini ha avuto la rottura del crociato.

Insomma, tante situazioni che sicuramente hanno creato problematiche a tante squadre che, di conseguenza, dovranno porre rimedio magari ricorrendo al calciomercato di riparazione.

Intanto, un’altra squadra ha dovuto avere la cattiva notizia di un grave infortunio. Il giocatore ha finito anticipatamente la stagione e la squadra adesso si trova in piena emergenza.

Serie A, il giocatore fuori per tutta la stagione

Un altro giocatore importante di Serie A ha subito un infortunio molto grave in questa stagione. In allenamento, il difensore dell’Atalanta Kossonou, dopo un contrasto, ha avuto una lesione muscolare importante che lo terrà fuori dal campo per parecchio tempo.

Una notizia che non ci voleva per Giampiero Gasperini visto che qualche giocatore, come Giorgio Scalvini e Djimsiti, non è ancora al meglio e dovrà fare gli straordinari. Soprattutto in un periodo molto intenso, con la Champions League di mezzo e con partite importanti come quelle contro il Napoli e la Juventus. Insomma, i nerazzurri dovranno correre ai ripari.

Atalanta, il mercato può portare un attaccante

L’Atalanta, intanto, pensa di intervenire sul mercato. La squadra bergamasca, infatti, ha intenzione di acquistare un giocatore nel reparto avanzato. E c’è un nome che stuzzica parecchio.

Si tratta dell’esterno francese classe 2003, Cherki. Il giocatore è in uscita dal Lione che ha bisogno di soldi e la Dea è arrivata ad offrire 30 milioni di euro e l’affare si potrebbe chiudere a breve.