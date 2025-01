Lazio, arriva addirittura l’arresto | Che guaio per Lotito: scossone in società

La Lazio deve fare i conti con un evento non preventivato: arriva l’arresto per lui e adesso i piani cambiano

La Lazio, in questa stagione, sta giocando un grande campionato. E’ vero, nelle ultime partite la squadra di Baroni sembra aver perso un po’ della brillantezza che aveva caratterizzato la prima parte. Ma sicuramente, almeno fino a questo momento, la zona Champions League è ancora alla portata e i biancocelesti faranno di tutto per raggiungerla.

Una squadra che, per larghi tratti della stagione, ha mostrato uno dei migliori giochi del campionato. E se pensiamo che si tratta di una delle rose più giovani dell’intero campionato, allora sicuramente la strada intrapresa non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro, sembra essere quella corretta.

Merito del lavoro della società che ha avuto il coraggio di cambiare e di iniziare a fare una rivoluzione, cedendo tutti i leader della rosa che avevano fatto il loro tempo in maglia biancoceleste ed acquistando giocatori giovani da valorizzare, ma soprattutto affamati per poter raggiungere gli obiettivi.

Intanto, arriva la notizia che non ci si attendeva. Un guaio per il presidente Lotito e per la società. Arriva addirittura l’arresto per lui e adesso cambiano completamente i piani di questo gennaio.

Lazio, arriva l’arresto: cambiano i piani per gennaio

Per la Lazio arriva la notizia che non ci si aspettava. Infatti, il giocatore del Siviglia, Kike Salas, è stato arrestato con l’accusa di calcioscommesse. Il giocatore avrebbe scommesso sulle sue ammonizioni per far vincere le scommesse ai propri amici e avrebbe ottenuto ben 7 ammonizioni dalla 30esima giornata alla 38esima della passata stagione attraverso questo meccanismo.

Ma cosa c’entra la Lazio? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ragazzo era uno dei giocatori messi nel mirino dalla società biancoceleste che, adesso, dovrà necessariamente cambiare obiettivo di mercato.

Lazio, ecco chi piace per il mercato di gennaio

La Lazio ha intenzione di rinforzare la propria rosa e di rendere più folto il proprio organico proprio per provare a sognare di raggiungere la zona Champions League.

Si guarda in casa Verona, dove piacciono molto il regista Benahlyane e l’esterno destro di difesa Tchatchoua. Bisognerà vedere se si potranno concludere queste due trattative, visto che c’è stato il passaggio di proprietà della società veneta.