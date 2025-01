Clamoroso Real Madrid, addio ad Ancelotti | Decisione a sorpresa del club

Il Real Madrid potrebbe salutare a sorpresa un suo grande acquisto. Il giocatore non è riuscito ad incidere

La stagione del Real Madrid, nonostante qualche partita zoppicante, può regalare ancora grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Il club spagnolo, infatti, dopo un inizio di stagione complicato dovuto ad una continuità di risultati che è mancata, sembra aver trovato la strada per uscire dal periodo difficile.

Ma, nell’ultima settimana, il clamoroso tonfo contro il Barcellona in Supercoppa di Spagna per 5-2 ha fatto sicuramente clamore e acceso nuovamente le polemiche sul tecnico, Carlo Ancelotti e su alcuni singoli giocatori. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di grandi cambiamenti in vista della prossima stagione che potrebbero coinvolgere più elementi.

Tra i nomi più accreditati per sostituire il tecnico di Reggiolo sulla panchina dei blancos c’è quello dell’attuale allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

Ma una situazione in particolare bisogna attenzionare. Infatti, c’è un giocatore che è stato acquistato a peso d’oro dalla società di Florentino Perez e che potrebbe lasciare la rosa da questa estate. Su di lui ci sarebbero già i primi interessi dall’estero e la partenza sembra davvero essere l’opzione più probabile.

Real Madrid, il giocatore può salutare a giugno

Il Real Madrid potrebbe salutare presto Aurelien Tchouameni. Il centrocampista francese è stato acquistato per circa 80 milioni di euro più bonus dal Monaco per sostituire Casemiro, andato al Manchester United. Ma, fino a questo momento, le prestazioni del classe 2000 non hanno convinto nella capitale spagnola.

Su di lui ci sarebbero già i primi interessi, soprattutto dalla Premier League che ha le possibilità economiche necessarie per provare a presentare un’offerta molto convincente. Il Real Madrid, intanto, si sta iniziando a concentrare anche sulle entrate e su due super colpi da far paura alla concorrenza.

Due super colpi a zero per i blancos

Il Real Madrid, come detto, si prepara al mercato estivo e, dopo aver acquistato Kylian Mbappè a parametro zero dal Paris Saint-Germain la scorsa estate, si prepara ad acquistare altri due giocatori a parametro zero per la prossima stagione.

Si tratta di Trent Alexander-Arnold del Liverpool e di Alphonso Davies del Bayern Monaco. Entrambi non dovrebbero rinnovare il contratto e sono già partiti i primi contatti con i blancos.