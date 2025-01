Ciao ciao Asllani, Inzaghi lo manda via | Trattativa di scambio in Serie A

Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter: il giovane centrocampista non ha convinto in maglia nerazzurra

L’Inter, oramai da qualche tempo, sta provando a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha necessità di non farsi trovare impreparata e sta valutando alcuni profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi che vuole essere competitivo sia in Italia che in Europa anche l’anno prossimo.

Ma, alla competitività, vanno abbinati alcuni diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha dato ordine ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno accolto questa sfida e proveranno a coniugare ogni aspetto. Intanto, qualche giocatore potrà partire per svariati motivi e uno di questi è sicuramente il centrocampista albanese, Kristjan Asllani.

Il classe 2002, infatti, non ha ancora convinto in maglia nerazzurra nonostante le occasioni concesse. Ed è per questo che una società di Serie A si è fatta avanti per lui in vista di giugno. L’Inter valuta la situazione.

Inter, addio ad Asllani? Sul giocatore una squadra di Serie A

Come detto, Kristjan Asllani, potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate. Il giocatore, dopo la buona prova contro il Venezia, è ricaduto negli stessi errori fatti nella sua esperienza all’Inter ed è stato uno dei peggiori in campo nella partita contro il Bologna.

E proprio il Bologna è una squadra che è molto interessata al centrocampista albanese. La squadra emiliana ha necessità di trovare un giocatore giovane che possa sostituire Freuler e sta pensando proprio al nerazzurro. Chissà, magari in uno scambio che vede coinvolti anche altri due obiettivi di viale della Liberazione come Beukema e Castro.

Inter, occhio alla sorpresa per il centrocampo

I nerazzurri, però, hanno intenzione di intervenire per il centrocampo in vista della prossima stagione ed il profilo che rimbalza un po’ a sorpresa nelle ultime ore è quello di Sucic della Dinamo Zagabria. Il giocatore è stato seguito anche da Atletico Madrid e Fiorentina, ma l’Inter sembra avanti.

Vedremo se il suo acquisto sarà concretizzato nelle prossime settimane. Sicuramente è già partita l’opera di ringiovanimento della rosa targata Oaktree.