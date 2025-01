Inter, questa volta ci siamo | Ciao ciao Frattesi: ecco la data d’addio

Davide Frattesi insiste per vestire la maglia della Roma: c’è una data importante da tenere d’occhio

Il gennaio di mercato dell’Inter è caratterizzato dalla grana Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, infatti, vuole maggiore minutaggio in campo e, pare, abbia avuto un colloquio con Simone Inzaghi che non gli ha garantito quanto richiesto. Da qui la voglia, tramite il suo agente, di andare via subito.

Una situazione che, sicuramente, vista l’emergenza a centrocampo, mette in difficoltà l’Inter che avrebbe potuto contare sul giocatore che, al netto del recente problema fisico, non è apparso sul pezzo. E le partite contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana e contro il Venezia in campionato lo hanno dimostrato pienamente.

I nerazzurri chiedono una cifra di 45 milioni di euro per separarsi dal proprio giocatore. Una cifra che la Roma non può dare e che ha provato ad abbassare inserendo anche contropartite come Cristante, Pellegrini e Zalewski.

Intanto, per l’addio del giocatore, c’è un periodo preciso da segnare in rosso. Il giocatore potrebbe partire in quei giorni e, attenzione, al possibile sostituto che vorrebbe l’Inter.

Inter, occhio alla data della possibile partenza di Frattesi

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, Tuttosport, bisogna considerare una data in particolare per l’eventuale partenza che coincide con la fine del mese di gennaio.

Questo perchè i nerazzurri dovranno affrontare alcune partite, di cui alcune molto importanti, con le assenze di Mkhitaryan e Calhanoglu. Per cui, privarsi di un giocatore importante prima dei loro rientri sarebbe ulteriormente deleterio. Intanto, i nerazzurri, hanno già in mente un possibile sostituto.

Inter, un profilo piace per sostituire Frattesi

L’Inter, nel caso in cui il suo centrocampista dovesse davvero trasferirsi nella Capitale, ha già in mente un profilo che piace molto e che avrebbe caratteristiche più adatte al gioco di Simone Inzaghi.

Si tratta di Samuele Ricci che può anche fare la mezz’ala e su cui c’è molto forte anche il Milan. I rossoneri sono in grande vantaggio per aggiudicarselo in vista della prossima estate. I nerazzurri potrebbero provare la mossa last minute inserendo contropartite come i giovani Valentin Carboni o Francesco Pio Esposito.