Super colpo Inter, arriva il rinforzo a centrocampo tanto atteso | L’annuncio ufficiale

L’Inter mette a segno un grande colpo per il suo centrocampo: il club lo ha comunicato ufficialmente

L’Inter, già da tempo, ha iniziato a programmare il proprio futuro per quanto riguarda la costruzione della rosa della prossima stagione. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, hanno intenzione di rinforzare la squadra per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in Serie A che in Champions League.

Per farlo, però, i dirigenti interisti, dovranno necessariamente sottostare agli obblighi posti dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha emesso alcuni diktat da rispettare, come l’abbassare l’età media della rosa, l’abbassare il costo di squadre e abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Il lavoro è già iniziato e i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati, proprio per evitare brutte sorprese. Intanto, il mercato di gennaio, per l’Inter, è sicuramente attivo.

Il club nerazzurro, infatti, ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di un grande rinforzo a centrocampo. La squadra potrà contare su forze fresche per la seconda parte di stagione.

Inter, colpo a centrocampo: è ufficiale

L’Inter ha ufficializzato un colpo a centrocampo. La squadra femminile nerazzurra, infatti, potrà contare sulle prestazioni della centrocampista svedese, Olivia Schough, che ha già raggiunto le compagne di squadra.

Intanto, ecco il comunicato nerazzurro sulla giocatrice: “Fc Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Olivia Schough. La centrocampista svedese ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2026”.

Inter, testa al Bologna in campionato

Se la squadra femminile viene dalla prestigiosa vittoria contro le campionesse d’Italia della Roma, quella maschile affronterà una partita molto complicata contro il Bologna. La squadra emiliana, nelle ultime stagioni, è stata una vera e propria bestia nera per i nerazzurri che, contro di loro, ha anche perso uno scudetto clamoroso consegnandolo al Milan.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare un avversario ostico in piena emergenza, visto che mancheranno tantissimi elementi, soprattutto a centrocampo. I tifosi sperano che non si ripeta di nuovo quanto già accaduto in passato.