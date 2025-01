“Deve andare via dall’Inter”: scoppia la bomba per Inzaghi | Cessione forzata

L’opinionista invita il giocatore ad andare via dalla squadra nerazzurra già in questo mercato di gennaio

L’Inter, oramai da tempo, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione e la dirigenza sta valutando tutti quei profili che possano fare al caso della squadra di Inzaghi e del suo progetto tecnico-tattico. Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di regalare una rosa competitiva sia in Serie A che in Champions League anche nella prossima stagione.

Ma, alla competitività, il boarding nerazzurro dovrà necessariamente abbinare anche delle richieste da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha chiesto all’area sportiva di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che, oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, per quanto riguarda gennaio, i nerazzurri sono alle prese con alcune situazioni di mercato. Frattesi vuole andare via e la Roma sta spingendo per averlo già adesso. Ma la cifra richiesta è troppo alta per i giallorossi e non sono accettate contropartite tecniche.

Intanto, l’opinionista, manda un messaggio chiaro ad un giocatore nerazzurro e lo invita a lasciare la squadra subito. Un commento che sicuramente non farà piacere nè ad Inzaghi, nè alla società.

Inter, l’opinionista netto: “Deve andare via”

Ai microfoni di Viva el Futbol, Antonio Cassano non le manda a dire e spara a zero sulla situazione Frattesi: “Marotta ha detto che rimane, ma ha già fatto filtrare che Frattesi vuole andare via. Te lo spiego meglio, ha detto che non ha chiesto di andare via, ma tramite i suoi amici giornalisti ha fatto filtrare che vuole andare alla Roma”.

Cassano ha continuato: “L’Inter vuole vendere a 45-50 milioni, la Roma non li vuole dare ma Frattesi vuole andare via e deve andare. Merita chance in squadre importanti. Marotta ha detto no, ma lo stanno già trattando. A 40-45 lo mandano via. Mi piacerebbe vederlo protagonista, lui non vuole fare il mediano, ma si butta e fa 50 entrate”.

Frattesi, la Roma insiste

Intanto, Frattesi, spinge per lasciare i nerazzurri. Ma la Roma non si è nemmeno avvicinata alla cifra che ha chiesto la società di viale della Liberazione. Oltre a questo, i giallorossi non hanno intenzione di investire tale cifra.

Non solo, ma la proprietà di Oaktree ha anche mandato a dire che non sono gradite contropartite tecniche. Quindi, bisognerà fare uno sforzo per andare incontro alle richieste.