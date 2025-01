Lutto tremendo in casa Inter, arriva il cordoglio del club | Lacrime a fiumi

Lutto per il club nerazzurro che esprime tutto il suo dolore per la recente scomparsa

In casa nerazzurra si pensa agli impegni di campo. Infatti, la corsa al Napoli capolista è sicuramente all’ultimo sangue. La squadra di Antonio Conte non ha intenzione di mollare un centimetro e vuole dare filo da torcere fino all’ultimo alla squadra nerazzurra data da tutti o quasi come favorita per la vittoria finale del campionato.

Simone Inzaghi e i suoi giocatori, in questo momento, si trovano però a dover affrontare una grande emergenza a livello di organico visto che, soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo, mancano tantissimi giocatori chiave, come Calhanoglu e Mkhitaryan che sono stati costretti a fermarsi.

In un momento di impegni fitti in tutte le competizioni, il tecnico nerazzurro ha bisogno di tutti i suoi giocatori per provare a competere su tutti i fronti e non lasciare nulla per strada.

Intanto, aldilà del campo, arriva una terribile notizia. E’ arrivata la grave notizia del grande lutto per il grande tifoso nerazzurro. Il club di viale della Liberazione ha espresso tutto il suo dolore in un suo comunicato stampa.

Inter, dolore per la perdita: ecco il comunicato

L’Inter piange la perdita del grande fotografo e grande tifoso nerazzurro, Oliviero Toscani. Il club ha anche diramato un comunicato di cordoglio: “Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca”.

Il comunicato continua: “Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture. E’ stato un grandissimo interista, non una scelta, ma una filosofia. ‘E’ il destino: l’Inter è sorprendente è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene’. Ha scattato per Inter foto storiche come quella celebrativa del Centenario del Club. Ha tifato in maniera passionale e profonda. Lo ricordiamo con affetto ed ammirazione. Esprimiamo il cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore”.

Inter, un ricordo toccante

Un ricordo sicuramente toccante quello di Toscani che, da sempre, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla causa nerazzurra anche, come ammesso nel comunicato, a livello professionale.

Un grande personaggio di cui si sentirà la mancanza per quanto ci ha trasmesso attraverso i suoi scatti, attraverso la sua arte.