Ma quale Inter, meglio andare alla Juve | Lo hanno convinto così: che beffa per i nerazzurri

Il giocatore ha deciso di passare alla Juventus dopo una chiamata che lo ha convinto a cambiare idea definitivamente

L’Inter sta programmando il suo mercato oramai da parecchi mesi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra nerazzurra, infatti, ha bisogno di altri giocatori per poter competere come fatto nelle stagioni addietro. E per farlo, si stanno valutando tutti i profili che potrebbero essere adatti al profetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Ma Marotta, Ausilio e Baccin dovranno anche sottostare ad alcuni dettami della nuova proprietà di Oaktree. Per il fondo statunitense, infatti, è necessario fare un ricambio generazionale abbassando l’età media della rosa nerazzurra, abbassando i costi di squadra e abbassando il monte ingaggi della rosa che, oggi, rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Una sfida per cui, come anticipato, la dirigenza si è già messa da tempo a lavoro e che vuole vincere per provare a dare altre soddisfazioni ai tifosi e al club che vuole continuare il percorso intrapreso.

Intanto, arriva la notizia che non ci si aspettava. Il giocatore è stato convinto con una chiamata ad accettare la Juventus e, quindi, il suo trasferimento all’Inter, dopo vari incontri, è saltato in maniera definitiva.

Inter? No meglio la Juventus: la rivelazione dell’ex calciatore

L’Inter, in passato, è stata molto vicina ad acquistare quella che poi sarebbe diventata una bandiera della Juventus. Si tratta dell’ex difensore uruguayano, Paolo Montero. L’ex calciatore bianconero ha parlato di questa trattativa e di cosa lo ha convinto a cambiare idea all’ultimo.

Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Mi ero riunito con i dirigenti dell’Inter e non ci siamo messi d’accordo economicamente anche perchè in quel periodo io ero senza procuratore, mi sistemavo da solo. Sono tornato a Bergamo e dopo due o tre giorni mi hanno richiamato per un altro incontro, stavo per andare a Milano, ma poi ha chiamato Lippi. All’inizio, alla prima chiamata pensavo fosse un mio amico che voleva farmi uno scherzo e ho messo giù. Poi ho capito che era lui. Mi ha detto ‘No, non firmare per l’Inter'”.

Inter, il mercato attuale ruota attorno ad un giocatore

Aldilà dei retroscena passati, il mercato nerazzurro di oggi ruota attorno al profilo di Davide Frattesi. Il giocatore vuole un maggiore minutaggio ed essere protagonista. E la Roma sarebbe anche molto interessata.

I due club stanno ragionando su come arrivare ad una quadra definitiva. Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di inserire Lorenzo Pellegrini.