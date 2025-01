Frattesi alla Juve, è questa la vera svolta di mercato | Che regalo per Motta

Frattesi alla Juventus? Un’ipotesi che il giornalista ha avanzato: sarebbe perfetto per Thiago Motta

L’Inter, in questi giorni, è alle prese con la grana Davide Frattesi. Il giocatore nerazzurro avrebbe chiesto a Simone Inzaghi di essere considerato alla stregua dei titolari e avere un maggiore minutaggio, ma il tecnico interista ha parlato di gerarchie chiare e di avere pazienza perchè la stagione è lunga e le occasioni arriveranno.

Una risposta che non è piaciuto nè al giocatore, nè, soprattutto, al suo agente Beppe Riso, intenzionato a fargli cambiare aria fin dal mercato di gennaio. La Roma, in questo momento, è la società maggiormente interessata al ragazzo e vorrebbe riportarlo nella Capitale per rinforzare la propria metà campo.

Ma la valutazione dei nerazzurri spaventa e non poco. Il club di viale della Liberazione, per separarsi dal suo giocatore, chiede 45 milioni di euro senza contropartite. I giallorossi hanno provato ad inserire Pellegrini, Cristante e Zalewski, ma senza successo ad oggi.

Intanto, arriva un’ipotesi che potrebbe essere una suggestione di mercato molto interessante. L’opinionista, infatti, ha parlato della possibilità di Frattesi alla Juventus in un ruolo intrigante per la Vecchia Signora.

Frattesi alla Juventus? L’ipotesi dell’opinionista

Davide Frattesi potrebbe davvero lasciare l’Inter. Ciò che ci si chiede è se davvero il ragazzo andrà alla Roma oppure se qualche altra società italiana si farà sotto per averlo in rosa. Di sicuro, dagli studi Sky, Luca Marchegiani ha ipotizzato quella che potrebbe essere la destinazione perfetta per il giocatore.

Ecco le sue parole: “Non è il giocatore giusto per l’Inter. Frattesi sarebbe titolare fisso alla Juventus nel ruolo in cui sta giocando Koopmeiners in questo momento. Secondo me è meglio che prima o poi vada”.

Thiago Motta e Frattesi: quale ruolo?

Come detto, Frattesi potrebbe davvero giocare da sottopunta e farlo alla grande visto lo stile di gioco della Juventus. Il ruolo, nei bianconeri, in questo momento, è ricoperto da Koopmeiners, ma l’olandese ha dimostrato di rendere meglio altrove.

Quando l’ex Atalanta è stato impiegato nel ruolo di regista o di mezz’ala, la manovra bianconera ne ha risentito in maniera positiva. E chissà che, per il futuro, questa non possa essere davvero una soluzione adatta al giocatore e alla squadra.