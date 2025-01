Attenzione Juve, ti portano via Cambiaso | Preoccupazione alle stelle per Thiago Motta

Andrea Cambiaso potrebbe lasciare definitivamente la Juventus: una big europea è in pressing per acquistarlo

La stagione della Juventus, fino a questo momento, sta vivendo del clamoroso. Tredici pareggi e a cinque partite da un record che, sicuramente, dalle parti di Torino, non è preso benissimo. La squadra, anche dal punto di vista del gioco, non sta vivendo una fase florida, ma adesso arrivano partite molto importanti.

Contro l’Atalanta, gli uomini di Thiago Motta, si sono fatti riprendere da Retegui che ha risposto al gol di Kalulu. Ma ora arriveranno partite importantissime contro il Milan e contro il Napoli, con in mezzo la sfida di Champions League contro il Club Brugge. Insomma, un momento decisivo che potrebbe dire molto anche in ottica quarto posto.

Intanto, dal mercato, i bianconeri hanno raggiungo un accordo per il prestito dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kolo Muani che rinforzerà il reparto avanzato con caratteristiche adatte al gioco juventino. Ma è sempre caccia al difensore.

Ma Giuntoli dovrà fare molta attenzione per quanto riguarda anche i giocatori che interessano ad altre squadre. Uno di questi è Andrea Cambiaso su cui c’è il forte pressing di una delle più grandi squadre d’Europa.

Juventus, occhio a Cambiaso: su di lui una big d’Europa

Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus. L’esterno di Thiago Motta che, fino a questo momento, è uno dei migliori giocatori della stagione juventina, ha attirato a sè vari interessi e nello specifico c’è una squadra che vorrebbe fare sul serio per lui.

Si tratta del Manchester City di Guardiola che è in pieno ricambio generazionale e potrebbe veder partire Walker in direzione Milan. Per questo servirà un sostituto ed il primo profilo che piace è proprio quello del giocatore bianconero, soprattutto per la duttilità a giocare in entrambe le fasce e anche qualche metro più avanti.

Cambiaso, momento no con la Juventus

Anche se Cambiaso è sicuramente uno dei più positivi della squadra bianconera, ultimamente il giocatore non sta vivendo un periodo florido ed anche il suo impiego ne ha risentito.

Thiago Motta non lo sta schierando con la solita continuità, preferendogli addirittura un adattato McKennie. E le voci di mercato si fanno sempre più insistenti.