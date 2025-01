“Mi ha impressionato”: sentenza Inter | Smacco totale al Milan, che soddisfazione per Inzaghi

Arriva lo smacco totale per il Milan che fa felice Simone Inzaghi: che gioia per i nerazzurri

L’Inter, dopo essere tornata avvilita dall’Arabia Saudita per la sconfitta in rimonta in Supercoppa contro il Milan, è tornata a vincere in campionato nella partita contro il Venezia. Una partita giocata in maniera matura dalla squadra nerazzurra che ha anche rischiato qualcosa con il palo di Busio, ma è riuscita a portare a casa i tre punti.

Non era sicuramente un modo facile di vincere, visto che la squadra di Simone Inzaghi si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza per quanto riguarda gli infortuni. Proprio in queste ore è diventato ufficiale il forfait di Hakan Calhanoglu che salterà il recupero di mercoledì contro il Bologna, squadra da sempre parecchio insidiosa per i nerazzurri.

I tifosi, tra le altre cose, hanno ancora negli occhi l’anno della vittoria dello scudetto contro il Milan, dove proprio in una situazione di emergenza e proprio in un recupero contro il Bologna si decise molto di quel campionato a discapito degli uomini di Simone Inzaghi.

Intanto, arrivano tanti complimenti da un grande ex. Un grande smacco per il Milan, specie dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Il suo giudizio non ha lasciato dubbio alcuno.

Inter, arrivano le parole dell’ex: smacco totale per il Milan

Un grande ex nerazzurro come Ruben Sosa, ha parlato della squadra nerazzurra e del suo tecnico Simone Inzaghi. L’ex attaccante, inoltre, ha fatto un paragone tra lo stesso Inzaghi e il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao.

Ecco le sue parole ai microfoni di TMW: “E’ arrivata la sconfitta nel finale, peccato: l’Inter vinceva 2-0 e ha perso. E’ stato bravo Sergio Conceicao a fare una grande impronta, è un allenatore che mi piace molto. Ma preferisco sempre Simone Inzaghi su tutti: da sempre mi ha fatto una grande impressione”.

Inter, adesso viene il difficile

La squadra nerazzurra, adesso, dovrà fare i conti con un periodo molto complicato. La partita contro il Bologna è un croce via molto importante, ma dovrà essere affrontata in piena emergenza, soprattutto in difesa e a centrocampo.

Non dovranno ripetersi gli errori di tre anni fa, quando nell’emergenza ci furono i famosi sette punti in sette partite e il sorpasso del Milan. Il Napoli non molla ed un passo falso potrebbe essere fatale.