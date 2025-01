Basta, me ne vado | Addio Inter: Inzaghi lo saluta definitivamente

Il giocatore nerazzurro saluterà a breve la società nerazzurra: ha già preso la sua decisione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta provando a imbastire la consueta programmazione per provare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di costruire una squadra competitiva sia per quanto riguarda la Serie A che la Champions League, sogno proibito nerazzurro.

Ma, alla competitività, i dirigenti interisti dovranno anche abbinare quelli che sono i dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha detto alla propria dirigenza di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta quello più alto dell’intera Serie A.

La dirigenza ha accolto favorevolmente questa sfida ed è pronta a riuscire a mettere a segno ogni punto di questo programma. Intanto, per quanto riguarda gennaio, non c’è solo la grana Frattesi da tenere d’occhio.

Infatti, un altro giocatore vorrebbe un utilizzo maggiore e potrebbe dire addio nel mercato di gennaio. Simone Inzaghi potrebbe salutarlo in maniera definitiva, senza avere un suo sostituto.

Inter, il giocatore può dire addio già a gennaio

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato uno scenario di mercato che riguarda Marko Arnautovic. Il suo brutto ingresso in campo avuto contro il Venezia non è passato inosservato e la dirigenza ha da tempo deciso che il giocatore andrà via da Milano.

Sicuramente a giugno, quando il suo contratto scadrà. Ma in viale della Liberazione sono aperti anche a digli addio nel mese di gennaio, quando qualche squadre in cerca di rinforzi last minute potrebbe pensare all’attaccante austriaco. L’Inter, però, non lo sostituirebbe e rimarrebbe con Correa a fare la quarta punta.

Inter, il mercato di gennaio è in evoluzione

L’Inter, come detto, è anche alle prese con la grana Frattesi. Il giocatore vuole essere titolare della squadra nerazzurra e non accetta di fare panchina. La Roma sta spingendo per lui e vorrebbe prelevarlo per rinforzare il proprio centrocampo.

In questo momento, avanza l’ipotesi di uno scambio tra il centrocampista nerazzurro e Pellegrini della Roma, oltre ad una parte cash in favore della squadra milanese. Ma se ne riparlerà a fine mercato.