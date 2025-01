Voglio solo l’Inter, Donnarumma in nerazzurro | Chiamata in corso con Marotta: pronti i documenti

Si scalda la pista per portare Gigio Donnarumma in maglia nerazzurra: arrivano novità importantissime

L’Inter, oramai da parecchie settimane, sta programmando il prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e di mantenerla altamente competitiva sia per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche per quanto riguarda la Champions League.

Ma, per farlo, bisognerà obbedire a dei paletti che la nuova proprietà di Oaktree ha dato. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, così come i costi di squadre e il monte ingaggi totale che, al momento, rappresenta quello più alto dell’intera Serie A.

Intanto, iniziano ad esserci le prime suggestioni forti di mercato e, in questi giorni, una voce rimbomba con insistenza sia per quanto qui in Italia che in Francia e riguarda la possibilità che i nerazzurri possano imbastire una trattativa per portare a Milano il portiere della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma.

Una suggestione forte e, a tal proposito, arrivano delle novità molto importanti in merito ad una scelta che lo stesso giocatore avrebbe fatto pur di ritornare a Milano sull’altra sponda del Naviglio.

Inter, suggestione Donnarumma: cosa ne pensa il portiere

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Donnarumma all’Inter è una pista possibile. Il portiere è un pallino di Beppe Marotta che lo avrebbe voluto già alla Juventus. Ma ora, il ragazzo, potrebbe arrivare in nerazzurro. Addirittura, visto l’ingaggio da 10 milioni netti più bonus, sarebbe anche disposto ad abbassare le richieste fino a 6 o 7 milioni di euro a stagione.

Oltre a questo, il numero uno del Paris Saint-Germain, sarebbe molto felice di ritrovare il suo maestro, Spinelli, attuale preparatore dei portieri nerazzurro, così come tantissimi compagni in Nazionale come Dimarco, Barella e Bastoni che lo hanno sempre difeso dai fischi ricevuti in maglia azzurra.

Inter, la testa adesso va al Bologna

Mentre Marotta, Ausilio e Baccin lavorano al grande colpo, Simone Inzaghi pensa esclusivamente al Bologna. Una partita che nella storia recente nerazzurra ha regalato parecchie delusioni e che ora, contro una squadra complicatissima da affrontare, bisognerà giocare in piena emergenza.

La memoria viene riposta a tre stagioni fa, quando la sfida del Dall’Ara contro gli emiliani, sancì in maniera quasi definitiva, la vittoria dello scudetto da parte del Milan, dopo una grande cavalcata. I tifosi sperano che non accada ancora, mentre il Napoli guarda con attenzione.