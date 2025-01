Ciao Frattesi, grazie di tutto | Al suo posto arriva lui: colpo in saldo per i nerazzurri

Frattesi sembra sempre più vicino a lasciare i nerazzurri: al suo posto un colpo a basso costo

La vicenda Frattesi sta diventando una vera e propria telenovela del mercato di gennaio. Il centrocampista nerazzurro, soprattutto attraverso l’azione del suo agente, ha chiesto più spazio, ma questo non gli è garantito da Simone Inzaghi che glielo avrebbe anche comunicato in un recente colloquio.

Da qui, la volontà di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Per lui si era parlato della possibilità di interessamenti dalla Premier League, con Tottenham e Newcastle che stavano osservando la situazione. Si era parlato anche del Napoli, anche se l’Inter non vuole rinforzare una squadra rivale per la vittoria dello scudetto.

Ed ecco che allora l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un ritorno alla Roma, società in cui il giocatore è cresciuto da ragazzo. Ma la Roma non ha intenzione di sborsare i 45 milioni di euro richiesti dall’Inter per separarsi dal suo centrocampista, ragion per cui potrebbe inserire una contropartita.

Intanto, la dirigenza interista, potrebbe pensare ad una soluzione low cost per tappare il buco che verrebbe lasciato vacante da Frattesi. Una soluzione giovane e a basso costo, ma che non accontenterebbe i tifosi nerazzurri.

Frattesi, addio Inter? Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto

Frattesi, dunque, vuole andare via dall’Inter e la Roma ha intenzione, come anticipato, di inserire anche una contropartita per abbassare la parte cash e rientrare nei parametri del FFP. Per questo, l’idea dei giallorossi, è quella di inserire l’esterno polacco, Nicola Zalewski.

Il giocatore è fuori dai piani della società e ha rotto con l’ambiente. Ai nerazzurri questa idea non scalda affatto, per questo l’affare potrebbe subire una frenata. Si attendono novità importanti in un senso o nell’altro in questi giorni.

Frattesi, Ranieri chiaro sul prezzo del giocatore

Su Frattesi, dopo la partita contro il Bologna, si è espresso anche Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha affermato che per lui non verrà mai spesa la cifra richiesta dall’Inter.

Insomma, una partita a scacchi. Se si vorrà arrivare ad un accordo, bisognerà venirsi incontro e far sì che tutti vengano accontentati. Altrimenti, ogni discorso verrà rinviato a giugno.