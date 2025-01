Boom Milan, che colpo per Conceicao | Trasferimento annunciato

Il Milan è una delle società più attive sul mercato ed è pronta a regalare un gran colpo a Conceicao

La stagione del Milan, fino a questo momento, è stata caratterizzata da tantissima discontinuità. La società rossonera, infatti, non è riuscita a dare seguito sul campo a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. E proprio per questo, proprio prima della Supercoppa Italiana giocata e vinta in Arabia Saudita, c’è stato il ribaltone in panchina.

Infatti, Paulo Fonseca è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Sergio Conceicao. Ma, dopo la vittoria del trofeo che aveva fatto pensare ad un possibile cambio di passo in casa rossonera, un nuovo stop, questa volta in casa, e nuovamente contro il Cagliari contro cui non si è andati oltre l’1-1.

Una situazione difficile da gestire, tanto che lo stesso nuovo allenatore Conceicao lo ha fatto presente dopo la partita. Il tecnico non ha usato mezzi termini e ha criticato fortemente la squadra. Ora, la società, vuole dargli qualche rinforzo sul mercato e uno dei nomi che circola di più è quello di Marcus Rashford.

Oltre a lui, la dirigenza milanista, sta provando a fare un altro grandissimo colpo di spessore mondiale. E la conferma arriva dallo stesso allenatore che lo ha annunciato.

Milan, pronto il grande colpo per gennaio

Se Rashford rappresenta il sogno, il grande obiettivo è quello di Kyle Walker del Manchester City. L’esterno ha perso la titolarità in Inghilterra ed è fuori dai piani per il futuro, visto che Guardiola ha intenzione di fare un grande cambi generazionale che è già in atto.

Lo stesso tecnico spagnolo, intanto, ha confermato come il giocatore vuole andare via per provare una nuova esperienza all’estero e concludere la sua carriera. Chissà che il Milan non riesca davvero a regalare questo grandissimo colpo di gennaio per la sua fascia destra di difesa.

Milan, occhio alle occasioni di mercato

Abbiamo parlato delle piste inglesi per la società rossonera, ma ci sono anche altri ruoli che si proverà a rinforzare senza aspettare il mercato estivo. Uno di questi è il centrocampo.

I rossoneri cercano un giocatore da affiancare a Fofana e il profilo preferito è quello di Samuele Ricci del Torino che piace tanto e per cui è già partita una trattativa.