Dopo più di 100 presenze lascia i bianconeri | Lo hanno fuori così: sorpresa nel club

Una bandiera della squadra bianconera lascia il club in maniera sorprendente: sarà cessione, tutto deciso

Oramai da parecchi anni, la situazione del calcio è parecchio cambiata. Al mecenatismo dei vecchi presidenti, così come al legame di tanti calciatori, è subentrata la gestione economica e l’ambizione di avere ingaggi maggiormente elevati. Soprattutto il calcio italiano, un tempo centro di ogni ambizione, adesso sta vivendo un momento di crisi.

Le possibilità economiche di un tempo non ci sono più e, di conseguenza, anche tanti campioni non vengono più a giocare in Serie A o nelle serie minori. Un vero peccato, senza dubbio, anche se ciò ha permesso a tante società di agire in maniera differente, provando a creare valore e costruire campioni partendo da giocatori di talento.

Ovviamente, questa situazione, va anche a discapito di quelle che un tempo venivano considerate le bandiere dei club. Oggi, o molti di loro scelgono mete che possano offrire ingaggi più elevati, oppure sono addirittura le società che li cedono o per avere proventi o perchè questi giocatori hanno raggiungo una certa età.

Intanto, proprio un giocatore con oltre 100 presenza, alla fine dell’anno, dovrà lasciare il club. La società ha preso la decisione definitiva, lasciando sorpreso tutto l’ambiente.

Dopo oltre 100 presenze lascia il club: decisione presa

Una scelta sorprendente, alla luce delle presenze per il club – 105 partite giocate tra Serie B, Serie C e Coppa Italia con anche due reti all’attivo per la squadra. Danilo Quaranta lascerà l’Ascoli. La decisione è stata presa dalla società che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

Non solo, ma il giocatore non è nemmeno stato convocato per l’ultima partita pareggiata dalla squadra bianconera contro la Pianese per 1-1. In questa stagione, nel girone d’andata, il giocatore ha messo in serie 10 presenze.

Tanti addii sorprendenti nel nostro calcio

Tra i giocatori che si sono legati indissolubilmente ad una squadra, ci saranno però altri addii. Si pensi al caso di Danilo della Juventus che è stato messo fuori rosa e non rientra più nei piani di Thiago Motta e della società bianconera.

Così come bisogna fare attenzione a Pellegrini che, da capitano della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi e a Davide Calabria a cui non verrà rinnovato il contratto dal Milan.