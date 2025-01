No grazie, resto all’Inter | Ha rifiutato una valanga di milioni: per lui esiste solo il nerazzurro

Il giocatore nerazzurro ha rifiutato una pioggia di soldi pur di restare in maglia nerazzurra

L’Inter ha già iniziato da qualche settimana la programmazione del mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta provando a valutare i profili migliori che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. E in questo senso si spiega il viaggio in Sudamerica di Dario Baccin per osservare i migliori talenti.

Ma Marotta, Ausilio e Baccin dovranno coniugare alla competitività anche alcuni dettami della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha comunicato ai suoi dirigenti di di dover abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra e abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Ma occhio al mercato di gennaio perchè in uscita potrebbero esserci delle novità con Tajon Buchanan e Davide Frattesi che sono cercati in maniera molto intensa dalla Roma.

Intanto, c’è un giocatore nerazzurro che ha deciso di rimanere a Milano e lo ha fatto rinunciato a tantissimi soldi. I tifosi interisti non potrebbero essere più orgogliosi e felici di questa notizia.

Inter, il giocatore rifiuta tantissimi soldi

La notizia di questi giorni riguarda Niccolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe rifiutato un’offerta di ingaggio da 18 milioni di euro a stagione da parte dell’Al-Hilal.

Il giocatore si sente importante a Milano ed ha intenzione di continuare la sua esperienza in nerazzurro, provando a vincere ancora tanti trofei rispetto a quanto fatto fino a questo momento. I tifosi nerazzurri non potevano essere più felici di questa scelta.

Inter, il mercato in entrata dipende da Frattesi

I nerazzurri stanno parlando, in questi giorni, con la Roma per il passaggio in giallorosso di Davide Frattesi. Da questa trattativa dipenderà molto del mercato interista in entrata. Perchè la dirigenza ha già in mente qualche profilo per rinforzare la rosa in caso di partenza del suo centrocampista.

Alcuni di questi, ad esempio, sono Ricci del Torino, Nicolussi-Caviglia del Venezia e Jacopo Fazzini dell’Empoli. Ma nelle prossime settimane tutto sarà sicuramente più chiaro. Non resta che aspettare eventuali evoluzioni.