Frattesi, altro che incredibile | Lo vendono addirittura in prestito: che affare in Serie A

Continuano ancora le voci di mercato che riguardano il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi

Il mercato di gennaio si è infiammato all’improvviso. E le novità clamorose riguardano soprattutto le big di Serie A. A partire dal Milan che sta portando avanti un grande pressing per l’esterno del Manchester United, Marcus Rashford in rotta con i Red Devils. I rossoneri, al momento, sono in vantaggio per prelevare il giocatore.

Ma occhio anche al Napoli che potrebbe salutare molto presto il suo gioiello Kvaratskelia che vuole andare al Paris Saint-Germain. La squadra di Antonio Conte potrebbe rinforzarsi con i soldi dell’incasso dell’attaccante georgiano e investire su un altro giocatore offensivo. In questo momento piace molto l’esterno del Porto, Galeno.

Intanto, occhio a cosa potrebbe accadere anche in casa nerazzurra, dove Frattesi potrebbe partire a gennaio e la Roma è la società che è maggiormente interessata ad acquistarlo. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità.

Intanto, proprio a proposito del centrocampista nerazzurro, arriva una novità importante in merito alla sua partenza. Il giocatore potrebbe partire in prestito e potrebbe farlo ugualmente in Serie A.

Frattesi, partenza in prestito in Serie A?

Davide Frattesi ha molti interessi in Serie A. Oltre alla Roma, un’altra società ci sta pensando fortemente. Si tratta del Napoli che vuole rinforzare la squadra soprattutto se davvero Kvaratskelia dovesse andare al Paris Saint-Germain.

Secondo Il Mattino, l’Inter chiederebbe 50 milioni di euro per privarsi del suo giocatore, mentre il Napoli ha intenzione di offrire questa somma, con un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale. Una soluzione che bisogna vedere se andrà bene alla società nerazzurra.

Inter, le intenzioni su Frattesi

In tutto questo, la società nerazzurra spara alto per Frattesi perchè sa di avere in mano il centrocampista titolare della Nazionale italiana. Simone Inzaghi avrebbe anche avuto un colloquio con lui, ma non avrebbe portato i frutti sperati perchè è stato ribadito come le gerarchie siano chiare.

I nerazzurri non vorrebbero rinforzare una rivale per lo scudetto. Ma oltre a ciò, non accetterebbero nemmeno degli scambi, anche se la Roma, ad esempio, proverà ad imbastirne qualcuno inserendo magari uno tra Cristante, Pellegrini e Zalewski.