Clamoroso Roma, addio a Ranieri | Decisione presa, è successo qualcosa di imponderabile

Colpo di scena in casa Roma: il giocatore potrebbe lasciare la squadra giallorossa a sorpresa

La stagione della Roma, fino a questo momento, è stata particolarmente deludente. La squadra giallorossa, infatti, rispetto alle premesse della vigilia, non ha mantenuto le attese ed in classifica è parecchio attardata rispetto all’obiettivo Europa. Il mercato estivo ha portato tanti giocatori nuovi che però non sono riusciti a dare il contributo sperato.

Oltre a questo, parecchia confusione è stata creata anche dai tantissimi cambi di allenatore. In primis, c’è stato De Rossi che, a causa di dissapori con la dirigenza, è stato esonerato dopo sole quattro partite – ed un sostanzioso rinnovo di contratto. Poi, è arrivato Ivan Juric che non è riuscito a legare nè con l’ambiente e nè con i calciatori.

Infine, il clamoroso ritorno di Claudio Ranieri che ha portato serenità all’ambiente e vittorie di prestigio, come quella nel derby contro la Lazio dello scorso fine settimana. Tanti giocatori si sono ritrovati e, pian piano, stanno dimostrando il loro reale valore in campo.

Intanto, uno di loro, potrebbe lasciare la società giallorossa. Il giocatore non ha ancora fatto breccia, anche se, al suo arrivo, le premesse erano ottime. Bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Roma, il giocatore potrebbe andare via

La Roma potrebbe salutare presto uno dei nuovi arrivi dell’estate. Si tratta dell’esterno argentino Matias Soulè che, dal suo arrivo in giallorosso, ha inciso poco o nulla. Le qualità sono sicuramente indiscutibili, ma adesso, soprattutto visto che la squadra deve risalire la china, bisogna passare ai fatti concreti.

Ranieri ha sempre detto che lo stima e che lui rappresenta il futuro. Ma lo ha anche bacchettato dicendo che quando ha la palla nei piedi deve incidere decisamente di più. E non è esclusa una sua partenza, soprattutto nel caso in cui i giallorossi non abbiano le risposte che si aspettano in campo.

Soulè, i motivi del mancato rendimento

Soulè si aspettava sicuramente di essere maggiormente protagonista con la maglia della Roma. Il giocatore, però, ha anche avuto degli eventi che lo hanno certamente penalizzato nel rendimento.

In primis, il modulo. L’argentino è un esterno offensivo di fascia destra e mai la Roma ha giocato con delle ali, se non con De Rossi. Poi, la presenza di Dybala che sicuramente è un altro tipo di calciatore rispetto a lui a livello di status.