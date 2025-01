Non ti vogliamo più, devi lasciare il club | Terremoto in Serie A, è successo in queste ore

In Serie A è stata presa una decisione drastica: il giocatore deve lasciare il club. La società glielo ha comunicato

Il mercato di gennaio sta entrando nel vivo. Tantissime squadre stanno provando a rinforzarsi e a trovare i profili di giocatori che possano fare al caso loro per poter raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Una situazione sicuramente non semplice, visto che, spesso, il mercato invernale vive di occasioni.

Ma ci sono squadre che stanno provando ad anticipare qualche movimento che potrebbe avvenire in estate. Come ad esempio la Juventus che, dopo aver messo fuori rosa Danilo e dopo aver perso per tutta la stagione sia Bremer che Cabal – a causa della rottura del legamento crociato -, sta provando a sondare il terreno per alcuni difensori.

I nomi sulla lista di Giuntoli sono quelli di Antonio Silva, Hancko e Tomori. Ma occhio anche al Napoli che potrebbe salutare Kvaratskelia – in direzione PSG – e potrebbe finanziare colpi interessanti in entrata.

Ma in queste ore è stata presa una decisione importante. Il club ha comunicato al giocatore di lasciare la squadra in vista di gennaio. Adesso, sicuramente, andrà trovata una soluzione ottimale.

Serie A, il giocatore deve lasciare il club: comunicazione fatta

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il rapporto tra il Napoli e l’esterno Ngonge potrebbe finire a breve. Il giocatore non è riuscito a rientrare nelle rotazioni di Antonio Conte e gli è stato comunicato di partire.

La sensazione, al momento, è che il ragazzo possa lasciare la squadra azzurra in prestito per provare a trovare maggiore minutaggio e continuità altrove. Ma bisognerà capire cosa succederà nella prossime ore di mercato che sta entrando nel vivo.

Napoli, occhio ai colpi in entrata

Il Napoli è una società molto attiva sul mercato. Come detto, in uscita potrebbe esserci Kvaratskelia che potrebbe andare al Paris Saint-Germain subito. Dopodichè, Manna, vorrebbe reinvestire la somma.

Un nome che piace molto è quello di Milan Skriniar che ritroverebbe Antonio Conte. Ma occhio anche alla situazione di Davide Frattesi che potrebbe lasciare l’Inter per andare alla corte del tecnico pugliese, suo grande estimatore. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni di mercato.