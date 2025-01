Ecco Gyokeres, affare fatto con la società | Svolta alla sua carriera per sempre

Viktor Gyokeres è uno dei prezzi pregiati dello Sporting Lisbona ed ha preso una decisione sul suo futuro

Uno dei giocatori più decisivi del 2024 è stato sicuramente il centravanti svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres. Lo scandinavo, soprattutto sotto la gestione Amorim – dopo passato al Manchester United – è riuscito a segnare per ben 60 volte. Una quantità di gol enorme che lo inserisce in un gruppo ristretto di giocatori che sono riusciti a fare quanto fatto da lui.

Infatti, Gyokeres si iscrive ad un club esclusivo formato da mostri sacri del nostro calcio come Lewandowski e, soprattutto, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La scorsa estate, tantissime società hanno bussato alla porta dello Sporting Lisbona per provare ad acquistarlo. Ma la scelta è stata quella di rimanere un altro anno in Portogallo.

Scelta che ha ripagato in pieno, almeno fino a questo momento. In questa stagione, tra le altre cose, il ragazzo si è messo in mostra anche in Champions League, soprattutto nella partita contro il Manchester City dove ha completamente demolito la squadra di Guardiola.

Intanto, lo stesso giocatore, ha preso una decisione importante per quanto riguarda la sua carriera. Una scelta che, ovviamente, sarà importante per il futuro non solo prossimo, ma anche immediato.

Gyokeres, scelta fatta per il futuro

Come detto, Gyokeres, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato, viste le prestazioni che ha offerto fino a questo momento. Il giocatore, intanto, secondo quanto riportato da Sky Sports, ha preso una decisione importante sul suo futuro e l’ha comunicata allo Sporting.

La sua intenzione è quella di non trasferirsi a gennaio, ma di farlo in estate, quando potrà scegliere con calma il suo prossimo club. Lì, poi, bisognerà capire chi, effettivamente, sarà disposto a venire incontro alle richieste economiche del club portoghese.

Sporting Lisbona, una squadra interessata a Gyokeres

Intanto, come anticipato, qualcuno si è già interessato a Gyokeres. Si tratta del Manchester United del suo vecchio allenatore, Amorim. Il tecnico portoghese lo ritiene perfetto per il suo reparto avanzato, visto che manca quanto a presenza in zona gol.

Bisognerà capire cose succederà con Hojlund e, soprattutto, Zirkzee che sembra essere completamente fuori dai piani e che potrebbe ritornare in Italia. La Juventus ci sta pensando seriamente.