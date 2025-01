Accidenti Juve, fai sul serio? | Colpaccio Giuntoli: all’Inter rosicano tutti

La squadra bianconera potrebbe avere a breve un grandissimo rinforzo: Thiago Motta gongola

Questo mercato di gennaio è caratterizzato perla volontà di tante grandi squadre di volersi rinforzare, magari anticipando l’arrivo di qualche elemento che sarebbe stato acquistato per l’estate. Una situazione che, ovviamente, ha tante motivazioni e che spinge le dirigenze a correre ai ripari.

La Juventus, ad esempio. La società bianconera ha deciso di mettere fuori rosa il suo capitano Danilo, ma ha anche due giocatori importanti come Bremer e Cabal fuori per il resto della stagione, a causa della rottura del crociato. Thiago Motta, per questo, ha chiesto con estrema urgenza almeno un rinforzo per il suo reparto arretrato.

Una situazione che Giuntoli ha intenzione di risolvere e i primi nomi che si fanno, in questo momento, sono quelli di Antonio Silva, Tomori e Hancko. I dialoghi stanno proseguendo.

Intanto, rispetto alla rosa di profili sopra menzionati, nelle ultime ore si sta aprendo la strada per un giocatore veramente molto importante che potrebbe fare al caso della squadra di Motta. I tifosi bianconeri sono entusiasti.

Juventus, Giuntoli pronto al super colpo in difesa

Cristiano Giuntoli è pronto ad irrompere sul mercato dei difensori. Il dirigente bianconero ha intenzione di regalare a Thiago Motta un rinforzo di spessore per il suo reparto arretrato viste le defezioni e visto quello che è il ritardo in classifica dalla zona Champions League.

Il profilo che si sta valutando in queste ore è quello di Araujo del Barcellona. Il giocatore, in questa stagione, non ha ancora messo piede in campo con i blaugrana, a causa di un brutto infortunio che lo ha colpito nel corso della Copa America. Ma, ora, è in ripresa e potrebbe arrivare in Italia.

Giuntoli pronto a presentare un’offerta

Giuntoli è pronto a presentare un’offerta al Barcellona. Il dirigente sa benissimo che il club catalano deve cedere per far spazio a bilancio per l’arrivo di nuovi giocatori anche per la prossima sessione di mercato.

Per questo, potrebbe approfittare di questa situazione favorevole, per presentare un’offerta e portare a Torino il giocatore. I tifosi juventini ci sperano davvero tanto.