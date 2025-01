Dovrà stare fermo un anno, delusione totale per Sinner | Carriera rovinata

Arrivano brutte notizie per Jannik Sinner: il tennista potrebbe fermarsi un anno intero

Il tennis italiano sta vivendo una nuova primavera grazie alle imprese sportive di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, in questo momento, è il numero uno al mondo e sta riuscendo a vincere trofei a ripetizione. Un’ottima notizia per quanto riguarda il mondo della racchetta italiano che mai aveva avuto un interprete del gioco così forte in campo.

E la carriera del ragazzo italiano è iniziata davvero da poco, per cui le premesse sono davvero ottime per diventare anche un grande di tutti i tempi di questo sport. Ma per quanto riguarda la carriera di Sinner, arrivano delle notizie che preoccupano un po’. Infatti, si sa come il tennista sia stato indagato dalla Wada per quanto riguarda il doping.

Sulla vicenda, Sinner e il suo gruppo di lavoro, hanno già chiarito ogni posizione ed ogni assenza di illecito. Ma l’organismo vuole vederci chiaro e approfondire ogni aspetto.

Intanto, arrivano, a tal proposito, parole importanti che riguardano questa vicenda. Da quanto detto, Sinner potrebbe rischiare uno stop importante alla sua carriera. I suoi tifosi, ovviamente, si augurano che ciò non accada.

Sinner, attenzione: arriva l’annuncio sulla sua carriera

Karen Moorhouse, CEO dell’ITIA, agenzia antidoping interna al tennis, ha rilasciato un’intervista in cui ha chiarificato cosa potrebbe accadere se venisse certificato l’uso di sostanze dopanti da parte di Sinner: “Il Trofodermin usato dal fisioterapista per curarsi il dito, conteneva un principio dopante. Per questo non possiamo parlare di prodotto contaminato”.

La CEO ha continuato: “Se si risulta positivi ad una sostanza vietata come quella di Sinner, il punto di partenza per una possibile squalifica è di quattro anni. Se si dimostra che ciò non è stato intenzionale, la pena si riduce a due. In caso di nessuna colpa o negligenza significativa, si può arrivare a un minimo di 12 mesi”.

Sinner, occorre far luce sulla vicenda

Come già detto, Sinner e il suo gruppo di lavoro hanno già provveduto a fare chiarezza sull’accaduto. E sicuramente si continuerà a farla. Di certo, è poco corretto che alcuni colleghi usino questa vicenda per far leva sui propri insuccessi recenti.

E’ il caso di Kyrgios e di Djokovic che nemmeno troppo velatamente si sono scagliati contro il tennista italiano.