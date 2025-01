“Disastro Inter”: verdetto shock sui nerazzurri | Che umiliazione per Inzaghi

Tante critiche per l’Inter in questi giorni. I nerazzurri ora hanno a che fare con parecchie grane

La squadra nerazzurra è uscita, come si suol dire, con le ossa rotte dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan. La squadra rossonera ci ha creduto decisamente di più e ha meritato largamente la vittoria del trofeo. Per quanto riguarda l’Inter, questa sconfitta fa parecchio male, soprattutto per le modalità in cui è arrivata.

Infatti, dopo essere in vantaggio per 2-0, i nerazzurri hanno completamente smesso di giocare e il Milan è riuscito a rimontare. Un atteggiamento sicuramente un po’ presuntuoso, ma anche un black out mentale che, soprattutto nei big match, in questa stagione, è capitato fin troppo spesso facendo perdere punti incredibili in campionato.

Inzaghi dovrà sicuramente trovare una soluzione, ma anche l’allenatore piacentino è finito nell’occhio del ciclone per i soliti cambi fatti ruolo per ruolo, in un momento della partita in cui, probabilmente, sarebbe più saggio coprirsi e chiudere ogni tipo di spazio.

Così non è stato e i giudizi sulla squadra nerazzurra non si sono fatti attendere. In questo momento tante critiche per Lautaro e compagni che dovranno dare delle risposte convincenti sul campo.

Inter, che critiche: “è un disastro!”

Una delle critiche più feroci è stata quella di Antonio Cassano che ai microfoni di Viva el Futbol, ha demolito la squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: “Merito del Milan, non demerito dell’Inter. Penso che il Milan e Conceicao siano stati più bravi dei nerazzurri e di Inzaghi. Ha ribaltato ancora la partita ed ha vinto meritatamente”.

Poi, si rincara la dose: “L’Inter sulla carta è molto forte, ma a Inzaghi chiedo: perchè quei cambi sul 2-0? Ieri sul 2-0 mi è parso di vedere la partita contro l’Atletico Madrid dell’anno scorso, quando l’Inter è uscita dalla Champions League. Ho rivisto quella gara lì io. I giocatori del Milan avevano il veleno in bocca, i ragazzi sono andati dietro all’allenatore. Per l’Inter ora sono problemi, è un grande disastro”.

Inter, ora ci vogliono risposte

La squadra nerazzurra è stata ridimensionata sotto tanti aspetti e anche l’umore non è dei migliori. Anche tanti singoli hanno deluso. Asllani non può più essere considerato un vice-Calhanoglu affidabile, la sua crescita sembra essersi arrestata.

E Frattesi, con la sua voglia di andar via, non riesce a garantire quella garra che lo ha sempre contraddistinto da quando è in nerazzurro. Un atteggiamento così è sicuramente inaccettabile e ha deluso tanto anche i compagni di squadra. Si può perdere, ma ci si gioca un trofeo e l’impegno, anche se non si è contenti dell’impiego, non deve mai mancare.