Guaio enorme per Inzaghi, ultim’ora allarmante | Chiesto l’intervento di Marotta

Simone Inzaghi alle prese con un guaio serio per l’Inter e ora deve intervenire anche Marotta sulla questione

L’Inter si lecca ancora le ferite dopo la clamorosa rimonta subito in Supercoppa Italiana contro il Milan. La squadra nerazzurra, infatti dopo il doppio vantaggio siglato da Lautaro e Taremi, non è riuscita a gestire la partita e la squadra rossonera, con grosso merito, ha effettuato il sorpasso perfetto grazie ai gol di Theo Hernandez, Pulisic e Abraham.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è l’atteggiamento della squadra in queste partite. Già nel derby d’andata, dopo aver raggiunto il pareggio, la squadra non ha avuto l’atteggiamento corretto per provare a vincere la partita. Così come contro la Juventus c’è stato un calo di tensione incredibile che ha permesso ai bianconeri di agguantare il pareggio.

Molta superficialità fin dall’inizio della partita che sicuramente fa riflettere su tantissimi aspetti. Una sconfitta che, per come arrivata, potrebbe portare strascichi. L’Inter deve sicuramente rispondere presente e cercare di ritrovare la continuità, perchè c’è un campionato da giocare con tantissime squadre agguerrite pronte a dare fastidio.

Intanto, anche qualche singolo è finito sul banco degli imputati e si stanno facendo delle valutazioni per il futuro in maglia nerazzurra. Il giocatore potrebbe salutare Milano alla fine della stagione.

Inter, grana per Inzaghi: Marotta deve intervenire

Arriva una grande per Simone Inzaghi. Infatti, dopo la partita persa contro il Milan, diventa sempre più lontana dai nerazzurri la presenza di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese ha deluso ancora e ha commesso tantissimi errori decisivi dal suo ingresso in campo contro i rossoneri.

Adesso Inzaghi dovrà capire come gestire i suoi minuti da qui al termine della stagione. Perchè il ragazzo fa parte della rosa, ma non ha dimostrato di essere da Inter. A fine anno l’addio è sempre più certo.

Asllani, ma non solo: un altro sul banco degli imputati

Un altro giocatore che potrebbe lasciare i nerazzurri è sicuramente Davide Frattesi. Anche il suo ingresso in campo contro il Milan è stato disastroso. Il centrocampista vuole andare via già a gennaio con la Roma che pressa per averlo.

Anche i tifosi stanno iniziando a stufarsi della situazione, visto che non stanno vedendo più quell’atteggiamento visto nella passata stagione. L’Inter, per lui, chiede 45 milioni di euro.