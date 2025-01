Ciao ciao Inter, è il momento di dire addio | E’ tutto deciso, delusione tremenda per i tifosi

La squadra nerazzurra potrebbe salutare un giocatore a gennaio: per i tifosi è una grandissima delusione

La squadra nerazzurra si lecca ancora le ferite per quanto riguarda la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Lautaro e compagni, dopo il vantaggio di due gol, si sono fatti rimontare dalla squadra rossonera che, alla fine, è riuscita a portare a casa e con merito il trofeo, grazie ad una maggiore voglia di vincere.

Intanto, la dirigenza, sta già programmando il prossimo mercato. La società è impegnata nell’opera di ringiovanimento radicale dell’organico e dell’abbassamento dell’età media. Una cosa che preoccupa i tifosi visto che questo vuol dire acquistare giocatori inesperti e che non hanno abitudine a stare in grandi palcoscenici.

A gennaio, non dovrebbe esserci nessun movimento in entrata. Ma bisogna fare molta attenzione ad eventuali uscite che potrebbero lasciare un posto vacante nella rosa di Simone Inzaghi.

E c’è un giocatore che ha deciso di trovare nuovi stimoli altrove. Per ogni tifoso interista, questa, è una grandissima delusione visto che il ragazzo è stato molto amato, soprattutto nella stagione che ha portato il ventesimo scudetto.

Inter, ha deciso di andar via: tifosi molto delusi

Davide Frattesi ha deciso di andare via dall’Inter. La volontà del centrocampista è quella di trovare maggior minutaggio altrove ed è disposto a farlo anche a gennaio, facendolo sapere, attraverso i propri agenti, anche alla società.

E, a tal proposito, anche i bookies danno per molto probabile la partenza dell’ex giocatore del Sassuolo. Scommettere su un suo addio all’Inter pagherebbe tre volte la posta. Intanto, per i tifosi interisti, una sua eventuale partenza sarebbe una delusione cocente. Per un giocatore che è stato amato per la sua voglia di spaccare il mondo quando entrato in campo, ma che sembra aver completamente perso in nerazzurro.

Inter, chi vuole Frattesi: la richiesta della società

Ci sono delle squadre che hanno intenzione di avere Frattesi con sè. In primis, la Roma, che vuole portare nella Capitale un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile. Occhio, nelle ultime ore, anche al Napoli che sta iniziando a pensare a lui.

All’estero, si parla di interesse da parte del Tottenham. Il tutto, però. va coniugato con le richieste economiche del club nerazzurro che per separarsi dal suo giocatore vuole circa 45 milioni di euro.