Addio certo ai nerazzurri: è tutto fatto | Voglio la Premier League, firmo subito

Il calciatore lascia i nerazzurri e si trasferisce in Premier League: la società non può farci più nulla

Il mercato di gennaio sta iniziando a muoversi. Tante società, infatti, hanno intenzione di rinforzarsi per le motivazione più varie dipendenti dai rispettivi obiettivi di classifica. Si noti, ad esempio, la Juventus che è alla ricerca di almeno un difensore centrale, visto che Danilo è stato messo fuori rosa e si è conclusa anticipatamente la stagione di Bremer e Cabal.

I profili valutati sono sempre quelli di Tomori, Hancko e Antonio Silva. Occhio anche al Milan che ha intenzione di risalire la classifica e potrebbe intervenire. Nelle ultime ore è stato offerto il prestito di Rashford dal Manchester United. La Roma vorrebbe rinforzare la rosa e ha intenzione di intervenire soprattutto a centrocampo dove il sogno si chiama Davide Frattesi.

Ma, oltre ai movimenti in entrata, ci sono anche delle squadre che devono sfoltire la rosa visto che hanno al suo interno giocatori molto scontenti per il loro poco impiego fino a questo momento della stagione.

E una di loro ha appena ufficializzato un’uscita molto importante. Il giocatore si è trasferito in Premier League. Per lui ci sarà un’altra avventura dopo un periodo molto sfortunato in Italia.

Serie A, lascia i nerazzurri per la Premier League

L’Atalanta è un’altra società molto attiva per quanto riguarda il mercato di riparazione. La classifica che la vede in lotta per lo scudetto, ha convinto allenatore e società ad intervenire per provare a giocarsi il tutto per tutto, sia in entrata che in uscita.

E a proposito di uscite, è ufficiale il passaggio del difensore Godfrey – arrivato in estate dall’Everton – all’Ipswich Town per sei mesi. Il giocatore non è entrato nelle grazie di Gasperini e non è riuscito ad esprimere il suo valore. Per lui, la seconda parte di stagione, sarà in Premier League. Ma occhio al mercato in entrata per la Dea.

Atalanta, potrebbe muoversi qualcosa in attacco

L’Atalanta, per ammissione dello stesso Gasperini, ha intenzione di intervenire nel reparto avanzato. Il tecnico di Grugliasco, infatti, spesso ha adattato centrocampisti come Pasalic o Brescianini sulla trequarti e, quindi, ha intenzione di avere più volume in avanti.

Il sogno è sempre quello che porta a Domenico Berardi del Sassuolo. Ma, nelle ultime ore, occhio alla possibilità di portare a Bergamo il giovane Cherki del Lione, in piena crisi economica. Sullo sfondo resta l’interesse per Daniel Maldini del Monza.