Mister, io non vado via | Resta all’Inter tra lo stupore di tutti: trasferimento annullato

Il giocatore nerazzurro ha detto no al trasferimento e potrebbe rimanere a Milano almeno fino al termine della stagione

L’Inter ha già da parecchi mesi iniziato a programmare la prossima campagna acquisti. La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata ed è per questo che già si stanno iniziando a valutare i primi profili che potrebbero fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi per rendere la rosa ancora più competitiva.

Marotta, Ausilio e Baccin vogliono continuare a competere per alti livelli, ma per farlo dovranno anche rispettare alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato ai propri dirigenti di dover abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato della Serie A.

In viale della Liberazione hanno assunto con entusiasmo a questo compito ed hanno intenzione di perseguire tutti gli obiettivi. Intanto, bisogna fare attenzione anche al mercato di gennaio. Qualche giocatore nerazzurro, infatti, fa gola a parecchie società.

E ce n’è uno in particolare di cui si sta parlando veramente tanto in queste ore. Il giocatore, però, non dovrebbe lasciare Milano almeno fino al termine della stagione. Si potrebbe parlare del suo futuro a partire dalla prossima estate.

Inter, il giocatore potrebbe restare a Milano a gennaio

L’Inter, dunque, in queste ore, è stata protagonista di numerose voci di mercato che vorrebbero Frattesi via da Milano. Il giocatore non è contento dell’utilizzo avuto in maglia nerazzurra ed ha intenzione di cambiare aria.

Su di lui c’è la Roma che, però, prima deve cedere per arrivare alla richiesta economica della società nerazzurra – circa 35-40 milioni di euro. Per questo, il ragazzo, potrebbe rimanere a Milano fino all’estate quando poi si tireranno le somme.

Frattesi, non solo la Roma: occhio alla Premier League

Su Frattesi, però, non c’è solo l’interesse da parte della Roma. Sul centrocampista nerazzurro ci sono anche gli occhi della Premier League. Nei giorni scorsi si è parlato di Newcastle, ma un’altra società sta provando a capire la situazione.

Si tratta del Tottenham che vuole rimpolpare il proprio centrocampo e per farlo potrebbe davvero pensare al centrocampista di Inter e Nazionale. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni di mercato.