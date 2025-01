Inzaghi, io me ne vado | Ho bisogno di nuovi stimoli: firma subito in Serie A

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Milano nel mese di gennaio: una società di Serie A lo sta cercando

L’Inter, oramai da parecchie settimane, sta programmando quello che sarà il prossimo calciomercato. L’intenzione della società nerazzurra è quella di consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva che possa lottare per il bottino massimo sia nel campionato italiano, sia in Champions League dove la squadra vuole fare il salto di qualità.

Ma, se da un lato la società vuole lottare per ogni traguardo possibile in campo, dall’altro deve anche fare i conti con i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi della squadra e di abbassare il monte ingaggi che, al momento, è il primo dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin sanno bene che questo non sarà un compito facile, ma hanno intenzione di rispettare e coniugare ogni tipo di aspetto per provare a vincere ancora sul campo come è stato fatto fino a questo momento.

Intanto, in vista del mercato di gennaio, un giocatore della rosa di Simone Inzaghi potrebbe lasciare la squadra. Il ragazzo ha bisogno di nuovi stimoli ed una società è pronta ad accoglierlo.

Inter, il giocatore può andar via: ecco chi lo vuole

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna sta cercando un nuovo centravanti per provare a sopperire alla carenza di gol di Castro e Odegaard. Si era pensato ad un ritorno di Arnautovic, ma l’età avanzata ha dissuaso la dirigenza rossoblù dall’imbastire una trattativa.

Ecco che, allora, l’agente Lucci ha provato a proporre un suo rappresentato, ovvero Jaoquin Correa. Il giocatore è rientrato nelle grazie di Inzaghi, ma potrebbe decidere di trovare nuovi stimoli altrove per il mese di gennaio. Una traccia da seguire.

Correa, ma non solo: ecco chi può lasciare l’Inter a gennaio

Correa, però, non è il solo giocatore che potrebbe lasciare la squadra nerazzurra a gennaio. Oltre a lui, infatti, occhio alla situazione Frattesi. La Roma lo corteggia e prima del derby, il ds Ghisolfi, ha mandato un messaggio di apprezzamento nemmeno troppo velato.

L’Inter non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso. Ma attenzione ai possibili sviluppi. Sicuramente ci vorrà una grande offerta per questo possibile trasferimento.