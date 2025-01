Lo hanno messo addirittura fuori rosa | Stagione compromessa, l’annuncio ufficiale

Il giocatore è stato messo fuori rosa e adesso le cose si complicano: la società deve correre subito ai ripari

In questo mercato di gennaio, tante società stanno provando a rinforzare il proprio organico cogliendo le occasioni migliori. Infatti, le piccole vogliono migliorare la loro classifica attuale per provare a salvarsi, mentre le grandi devono aggiungere qualcosa per provare a raggiungere i loro obiettivi e sostituire giocatori infortunati.

E’ il caso, ad esempio, della Juventus, che dopo aver messo fuori rosa Danilo e aver perso per tutto il campionato gli infortunati Bremer e Cabal, ha deciso di prelevare un difensore. I profili che piacciono di più sono quelli di Antonio Silva, Tomori ed Hancko. Ma occhio anche in attacco, dove piace sempre molto Joshua Zirzkee.

Anche il Napoli vorrebbe fare qualcosa, prelevando una mezz’ala di qualità e il giocatore che piace di più è Pellegrini, ma anche intervenendo in difesa dove piace proprio il capitano bianconero, Danilo. Anche la Roma sta provando a rinforzare la propria rosa e per questo piace sempre molto Davide Frattesi.

Intanto, c’è un giocatore che è finito clamorosamente fuori rosa. La stagione della squadra rischia di essersi compromessa e la società dovrà necessariamente correre ai ripari.

Messo fuori rosa: la società deve correre ai ripari

Il Barcellona è alla prese con la grana Dani Olmo. Il trequartista, dopo essere stato acquistato questa estate, non può più far parte della rosa blaugrana perchè il club non ha rispettato degli indici di liquidità per garantire il pagamento degli ingaggi.

Una situazione che è stata confermata anche dalla Liga Spagnola. Sui siti ufficiali della Lega, infatti, non spunta più il nome del giocatore come tesserato del club catalano. La società sta provando a porre rimedio, ma aldilà di come andrà a finire, è un danno d’immagine parecchio elevato.

Olmo, la squadra lo vuole ancora con sè

Dani Olmo ha deciso di aspettare le mosse del club, anche se in questo momento è svincolato. Il suo obiettivo è quello di rimanere al Barcellona come scelto questa estate.

Ed anche la squadra lo rivuole di nuovo, come confermano le recenti parole dell’allenatore tedesco Hansi Flick. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma il club deve agire alla svelta.