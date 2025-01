“Sei scarso”, bufera in Serie A | Accuse pesanti, le hanno sentite tutti

Scoppia un nuovo caos nella nostra Serie A. Accuse pesanti che sono state sentite da tutti: possono esserci conseguenze

In Serie A, in questa stagione, si sta scatenando un enorme polverone per quanto riguarda le varie direzioni arbitrali. Tanti, troppi gli errori e le conseguenti polemiche che, di fatto, ogni domenica, contraddistinguono il campionato. Culturalmente, il nostro calcio, è più portato a parlare di arbitri che di campo.

Ma c’è anche da dire come effettivamente gli errori sono davvero troppi. In tanti parlano di manie di protagonismo da parte dei fischietti che, piuttosto che ammettere l’errore e piuttosto che ricorrere al VAR, talvolta si fidano in maniera eccessiva del loro giudizio. Oltre a questo, c’è anche un regolamento fatto di troppe zone grigie che non facilita le cose.

E proprio la scorsa domenica, è accaduto un episodio particolarmente singolare. Infatti, c’è stato un altro errore arbitrale che ha contraddistinto una delle partite dell’ultimo turno.

E la reazione del giocatore è stata tutt’altro che pacata. Infatti, sono state rivolte accuse pesanti nei confronti dell’arbitro. Parole che sono state sentite dal quarto uomo e potrebbero anche essere state refertate.

Serie A, scoppia la polemica sugli arbitri

Nell’ultimo turno di Serie A, uno degli errori arbitrali è stato quello inerente all’espulsione di Danilo D’Ambrosio. Il difensore del Monza è stato palesemente trattenuto dal difensore del Cagliari, Yerry Mina e, nel modo di rialzarsi, lo ha colpito involontariamente.

L’arbitro non ha avuto dubbi e non ha voluto dare spiegazioni all’ex nerazzurro che, una volta uscito dal campo, ha provato a chiedere chiarimenti al quarto uomo. Uscendo, poi, ha iniziato ad inveire contro gli arbitri dicendo: “Questi sono scarsi, questi sono scarsi veri”.

Di Bello, l’arbitro non è nuovo a questo tipo di errori

L’arbitro protagonista dell’inveire di D’Ambrosio è stato Di Bello. Le parole del difensore del Monza, con ogni probabilità, saranno refertate e potrebbe esserci una stangata per lui in vista delle prossime partite del Monza.

Ma l’arbitro non è nuovo ad errori molto gravi. Anche nella passata stagione furono molto discusse alcune sue decisioni, come ad esempio accaduto in Lazio-Milan. Sicuramente per l’AIA ci sarà molto da lavorare.